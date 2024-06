MotoGP | Bastianini correrà con una KTM nella prossima stagione

Il gruppo Pierer Mobility, che gestisce sia la squadra ufficiale, quella con le moto arancioni, sia quella nata dall'alleanza con Tech 3, la GasGas, cambierà la sua strategia con l'intento di attirare piloti già affermati, come Enea Bastianini. Non è nuovo, infatti, l'interesse del gruppo imprenditoriale guidato da Stefan Pierer a rilevare i due posti che, finora, sono stati attribuiti a Hervé Poncharal, proprietario della squadra francese. Finora Poncharal non ha voluto liberarsene, anche se le offerte non gli sono mancate.

Il 26enne riminese affronterà nel 2025 la sua quinta stagione nella classe regina, nella quale ha ottenuto un totale di cinque vittorie, 24 podi e nove pole position. Il suo anno migliore finora è stato il 2022, nel quale si è classificato terzo, dopo aver lottato per il titolo con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, fino all'ultimo tratto della stagione.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo livello di prestazioni gli è valso un posto nella squadra ufficiale Ducati, dove però non è stato all'altezza delle aspettative che si era prefissato. In questo senso, la Casa di Borgo Panigale dovrebbe annunciare nelle prossime ore l'ingaggio di Marc Marquez, che sostituirà la "Bestia". A breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale da parte di KTM.

Non è ancora chiaro, invece, chi farà coppia con Bastianini, che si è unito al team GasGas. Il rinnovo di Acosta, annunciato lo scorso fine settimana durante il Gran Premio d'Italia, promuoverà lo spagnolo alla "prima squadra", accanto a Brad Binder, che ha un contratto con la Casa austriaca fino alla fine del 2026. Non è chiaro cosa accadrà a Jack Miller, attuale compagno di squadra del sudafricano, il cui contratto con il costruttore di Mattighofen scade alla fine di quest'anno.