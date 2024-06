MotoGP | Marquez: "Dal primo contatto con la Ducati il mio obiettivo era la Rossa"

Marc Marquez ha raggiunto il suo obiettivo: sarà lui a vestirsi di Rosso e ad andare ad affiancare Pecco Bagnaia nella squadra ufficiale Ducati nel 2025 e nel 2026. L'otto volte campione del mondo alla fine ha battuto la concorrenza molto accreditata dell'attuale leader iridato Jorge Martin, che nel frattempo si è legato all'Aprilia, e andrà quindi a dare vita ad un "dream team" da 11 titoli iridati, che potrebbero diventare anche 12 se sarà lui o Pecco a prendersi la corona a fine anno.

E dire che, fino a pochi giorni fa, lo scenario sembrava essere completamente diverso, perché "Martinator" era arrivato al Mugello giovedì scorso forte di una stretta di mano con la Casa di Borgo Panigale. Il fermo no del #93 ad un possibile approdo nel Prima Pramac Racing con una Desmosedici GP in versione factory però ha cambiato tutto molto rapidamente, perché Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna non volevano farsi scappare un pilota del talento e della forza mediatica di quello di Cervera.

Del resto, quello che sta riuscendo a fare in sella alla "vecchia" GP23 del Gresini Racing non ha fatto altro che confermare che il periodo buio legato agli infortuni ed alla crisi tecnica della Honda è ormai alle spalle. E' vero che manca ancora l'acuto della vittoria, ma al Mugello si è interrotta una striscia di podi che durava dalla gara lunga di Jerez ed il ritardo di Marc dalla vetta iridata ad un terzo del campionato è di soli 35 punti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora che è tutto nero su bianco, sono arrivate anche le prime parole da pilota ufficiale del marchio bolognese del campione di Cervera: "Sono molto felice di poter vestire il colore Rosso della squadra ufficiale di Ducati in MotoGP nella prossima stagione. Praticamente dal primo contatto con la Desmosedici GP mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene".

"Da quel momento ho capito che il mio obiettivo era dover proseguire su questa strada, continuare a crescere e passare nella squadra dove Francesco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo per due anni di fila. Sono veramente felice di poter compiere questo grande passo a partire dal 2025 e grato della fiducia che Ducati ha riposto in me", ha aggiunto.

Prima di chiudere, ha voluto dedicare un pensiero anche alla squadra faentina: "Infine, voglio ringraziare Nadia, Carlo, Michele e tutta la famiglia del Gresini Racing per avermi aperto la porta della loro squadra in un momento delicato della mia carriera. Ora continueremo a divertirci e dare il massimo in quello che resta dell’attuale stagione, che è la mia priorità in questo momento".