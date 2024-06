MotoGP | Colpaccio Aprilia: ha ingaggiato Jorge Martin per il 2025!

Tutti aspettavano di scoprire chi sarebbe stato il compagno di squadra di Pecco Bagnaia in Ducati, invece la prima a muovere il mercato della MotoGP è stata l'Aprilia e lo ha fatto piazzando un colpo clamoroso: la Casa di Noale ha annunciato di aver messo sotto contratto Jorge Martin con un accordo pluriennale a partire dalla prossima stagione.

L'ufficialità è stata data con un breve video pubblicato sui social, nel quale il CEO Massimo Rivola diceva: "Vi presentiamo il nuovo pilota Aprilia Racing, che prenderà il posto di Aleix Espargaro". E poi entrava in scena proprio il leader del Mondiale, che quindi sarà l'erede del "Capitano", suo grande amico, in sella alla RS-GP.

E dire che appena pochi giorno fa lo scenario sembrava essere completamente diverso, perché il madrileno era arrivato al Mugello con una stretta di mano con la Ducati, che gli aveva promesso che sarebbe stato lui il prescelto per il team ufficiale, senza aver messo però le cose nero su bianco.

L'idea della Casa di Borgo Panigale però era quella di piazzare Marc Marquez nel Prima Pramac Racing con una moto factory. Opzione che è stata scartata dall'otto volte campione del mondo, ribaltando completamente le prospettive, perché Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna non ne volevano sapere di perdere un pilota capace di spostare gli equilibri in pista e mediaticamente come quello di Cervera.

Oggi, dunque, Motorsport.com ha anticipato che nel corso del weekend gli scenari si sono completamente ribaltati, con "Martinator" che ha percepito il "tradimento" arrivato dalle porte di Bologna ed ha deciso di cominciare a guardare altrove una volta capito che alla fine sarebbe stato il #93 a vestirsi di Rosso.

Nessuno però avrebbe potuto immaginare che Jorge potesse concretizzare il suo futuro tanto rapidamente. Quel che è certo è che per l'Aprilia si tratta di un colpo clamoroso, perché per come stanno andando le cose potrebbe anche trovarsi ad avere il campione del mondo tra le sue fila tra un anno. Ma anche se non dovesse essere così, avrebbe un top rider con cui l'obiettivo potrà essere solo uno: provare ad andare a caccia del titolo.

"Un percorso di crescita inarrestabile, Jorge è un tassello per arrivare all’obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame in Aprilia Racing. Grazie al Dottor Michele Colaninno per questa opportunità, ci siamo sentiti ieri sera e senza perdere tempo abbiamo deciso", ha commentato Rivola.