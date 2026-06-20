MotoGP | Bezzecchi: "Perché cado nelle Sprint? E' quello che mi sto domandando anche io..."

La Ducati sta rialzando la testa, ma questo sta coincidendo anche con uno dei momenti più complicati della stagione di Marco Bezzecchi. In questo 2026, fino ad oggi, non gli era mai capitato di mettere due zero in fila, invece quello arrivato nella Sprint di Brno fa seguito a quello della gara lunga di Balaton Park.

In Ungheria era stato assolutamente incolpevole, essendo stato centrato al via dal compagno Jorge Martin, stavolta invece è stato proprio il pilota dell'Aprilia a sbagliare. Un errore che fa abbastanza male, perché è scivolato alla curva 3 al penultimo giro, quando il quinto posto sembrava saldamente nelle sue mani. Un risultato che gli avrebbe permesso di guadagnare un punto su "Martinator", che invece alla fine gliene ha recuperati cinque, riportandosi a -15. Ma che soprattutto ha favorito anche il riavvicinamento di Marc Marquez, ora a -65.

"Una caduta che è un grande peccato, non ci voleva, e onestamente stavo cercando di gestire, ma purtroppo ero un po' in difficoltà. Sono stato un po' in difficoltà tutta la Sprint e, proprio quando meno me l'aspettavo, ho fatto un piccolo errore e sono scivolato", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti in Repubblica Ceca, tra cui quelli di Motorsport.com, assumendosi le proprie responsabilità.

"A quel punto della gara stavo gestendo bene la situazione, ecco perché non mi aspettavo un incidente del genere. Ma alla fine si sa, quando si cade, si commette sempre un errore. Quindi, non ho nulla di cui lamentarmi", ha aggiunto.

Il riminese non ha nascosto che il suo passo sia stato un po' deludente rispetto a quanto aveva mostrato nelle prove: "Onestamente, pensavo di potermi sentire meglio, ma non ero al massimo della forma. Comunque, il ritmo era molto sostenuto e stavo andando come avevo fatto nelle prove. Quindi, in sostanza, cercare di spingere un po' di più era impossibile per me".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Anche la scelta della gomma media al posteriore non ha pagato come avrebbe sperato: "Ho pensato di provare a mettere la media, perché comunque nelle prove c'era un calo piuttosto grande con la soft, ma mi aspettavo che calassero di più gli altri onestamente. A posteriori chiaramente è più facile, però fondamentalmente non l'ho fatto per quello, ma comunque abbiamo delle buone informazioni per domani".

La cosa positiva è che la caduta di oggi non ha peggiorato le condizioni della sua gamba destra, ancora un po' precarie dopo l'incidente in Ungheria: "Più o meno sono messo come ieri, il che è positivo perché non sono andato a peggiorare, nonostante più tempo sulla moto. Quindi direi tutto sommato è tutto a posto".

Quello di oggi è il suo quarto zero stagionale nelle Sprint. Fino ad ora, il suo rendimento del sabato e della domenica sono stati praticamente opposti, quindi gli è stato domandato cosa sia a rendergli così ostiche le gare brevi.

"E' quello che mi chiedo anche io. Mi piacerebbe sentirmi bene in moto ogni giorno, ma per qualche motivo il sabato faccio fatica. E di sicuro questa situazione è un po' difficile da gestire. All'inizio pensavo: 'Ok, un errore va bene. Ok, due va bene'. Ma oggi sono un po' triste, anche se ormai è andata così. L'unica cosa che posso fare è cercare di pensare a domani, per fare una gara migliore e concludere il weekend nel miglior modo possibile. Siamo consapevoli di non essere i più veloci, ma questo non vuol dire che molleremo".