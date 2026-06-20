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MotoGP | Bagnaia torna a vincere nella Sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez, cade Bezzecchi

Il pilota della Ducati comanda dall'inizio alla fine e trova un successo Sprint che gli mancava dal GP della Malesia dello scorso anno. Dopo la pole, Ogura centra la piazza d'onore, ma sorride anche Marquez, che con il terzo posto torna a -65 da Bezzecchi, ancora out. Ne approfittano pure Di Giannantonio e Martin, che completano la top 5.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia ne aveva bisogno. Era troppo tempo che non provava la sensazione del gradino più alto del podio e finalmente c'è riuscito oggi a Brno, al termine di una Sprint del Gran Premio di Repubblica Ceca che ha dominato, comandando dall'inizio alla fine. Un successo nelle gare brevi che gli mancava dal Gran Premio della Malesia dello scorso anno e che è un po' una chiusura del cerchio per un momento di crescita che proseguiva da qualche gara.

Il pilota della Ducati è stato uno di quelli che hanno azzardato la scelta della gomma soft al posteriore, ma è stata una scommessa che ha dato i suoi dividendi, perché al via è scattato benissimo dalla prima fila e si è subito preso il comando delle operazioni seguito dall'Aprilia Trackhouse del poleman Ai Ogura e dalla Honda LCR di uno strepitoso Diogo Moreira, che però ha visto i suoi sogni di gloria andare in fumo ancora prima della fine del primo giro, scivolando alla curva 12. Cosa che ha favorito Marc Marquez, che così si è ritrovato terzo.

Forte proprio della gomma morbida, nei primi giri Bagnaia ha provato a dare subito uno strappo, infilando una sequenza di giri veloci che gli ha permesso di allargare fino a nove decimi la forbice nei confronti di un Ogura che però alle sue spalle non ha mai mollato, potendo confidare sulla media. Nella seconda metà di gara, infatti, il giapponese ha provato a rifarsi sotto, ma il Pecco di oggi non ha commesso la minima sbavatura e alla fine è andato a prendersi una vittoria meritatissima per l'autorità con cui ha comandato dall'inizio alla fine.

Ogura comunque può essere molto soddisfatto per il suo sabato, perché dopo la prima pole position in carriera è arrivato anche il primo podio in una Sprint per il pilota dell'Aprilia Trackhouse, che nel finale è riuscito a tenere a distanza un Marquez che si porta a casa un podio prezioso, perché arrivato su una pista sulla quale aveva messo in conto di dover soffrire, essendo ancora in una fase di recupero dall'ultima operazione alla spalla.

Anzi, se si guarda alla classifica è preziosissimo, perché il leader iridato Marco Bezzecchi ha collezionato il secondo zero consecutivo, scivolando alla curva 3 quando era in quinta posizione. Il campione in carica, dunque, ne ha recuperati altri 7 nei confronti del pilota dell'Aprilia, riportandosi a -65. Ma ne hanno approfittato anche Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, che hanno chiuso ai piedi del podio. 

Il portacolori della Pertamina Enduro VR46, che era l'unico ducatista con la gomma media tra quelli delle prime file, si è riavvicinato a -36 con il quarto posto. "Martinator" invece ora è a 15 lunghezze dal compagno di box, ma bisogna ricordare che domani poi dovrà scontare una doppia long lap penalty per l'incidente di Balaton Park, quindi il romagnolo potrebbe avere l'occasione di riallungare.

Non ne ha approfittato invece Pedro Acosta, che come Bezzecchi è finito ruote all'aria, scivolando alla curva 11 proprio quando era nel codone del riminese, un paio di giri prima di lui. Continuando a scorrere la classifica, in sesta piazza troviamo l'altra Aprilia di Raul Fernandez, che ha preceduto la migliore delle KTM, che è quella di un Enea Bastianini che si è reso protagonista di una grande rimonta dalla 16° casella dello schieramento (ha guadagnato una posizione grazie al forfait di Alex Marquez) fino al settimo posto finale.

La zona punti si completa poi con la Ducati del Gresini Racing affidata a Fermin Aldeguer e con l'altra KTM di Brad Binder. Le moto giapponesi, dunque, ne sono rimaste subito fuori, con la Honda di Joan Mir che ha chiuso al decimo posto, giusto davanti alla Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Il 12° posto di Franco Morbidelli chiude il quadro dei piloti italiani, mentre è stata un'altra gara un po' in ombra per Fabio Quartararo, solo 13° al traguardo con la sua Yamaha.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

18'55.527

   171.2   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+0.241

18'55.768

 0.241 171.2   9
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

+0.794

18'56.321

 0.553 171.1   7
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+2.905

18'58.432

 2.111 170.8   6
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

+6.404

19'01.931

 3.499 170.3   5
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+7.440

19'02.967

 1.036 170.1   4
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+8.110

19'03.637

 0.670 170.0   3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+10.195

19'05.722

 2.085 169.7   2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+10.984

19'06.511

 0.789 169.6   1
10 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+11.103

19'06.630

 0.119 169.6    
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+13.497

19'09.024

 2.394 169.2    
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+14.942

19'10.469

 1.445 169.0    
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+15.038

19'10.565

 0.096 169.0    
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+15.535

19'11.062

 0.497 168.9    
15 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+16.151

19'11.678

 0.616 168.8    
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 9

+1 Giro

17'22.337

 1 Giro 167.9 Incidente  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+2 Giri

15'12.985

 1 Giro 170.4 Incidente  
dnf Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+4 Giri

11'31.210

 2 Giri 168.8 Incidente  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+5 Giri

9'33.180

 1 Giro 169.6 Incidente  
dnf Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 0

+10 Giri

1'28.673

 5 Giri   Incidente  
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 0

+10 Giri

1'30.230

 1.557   Incidente  
Guarda i risultati completi

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