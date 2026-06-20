MotoGP | Alex Marquez rinuncia alle due gare di Brno: si ferma per favorire il suo recupero

Alex Marquez ci ha provato, ma il gioco non valeva la candela. Ad un mese di distanza dal terribile incidente di Barcellona, nel quale aveva riportato una frattura alla clavicola destra, operata il giorno stesso, ed una frattura marginale della vertebra C7, il pilota del Gresini Racing ha provato a tornare in sella alla sua Ducati a Brno, ma ha deciso di non disputare le due gare del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP.

La progressione del vice-campione del mondo in carica sembrava essere positiva, perché aveva via via ridotto il suo ritardo nei confronti dei migliori, e non è riuscito a passare il taglio della Q1 per appena una manciata di millesimi, guadagnandosi così il 14° posto sulla griglia di partenza di Brno.

Tuttavia, ad un paio d'ore dal via della Sprint, il Gresini Racing ha annunciato che Alex ha deciso di fermarsi qui per questo fine settimana, con l'obiettivo di presentarsi in condizioni migliori la settimana prossima ad Assen, dove andrà in scena il Gran Premio d'Olanda.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Dopo essersi consultato con il suo team e con i medici, Alex Marquez ha deciso di ritirarsi dal resto del Gran Premio di Repubblica Ceca, al fine di continuare il suo recupero nel miglior modo possibile", spiega la breve nota diffusa dalla squadra faentina.

Del resto, già ieri il pilota di Cervera aveva spiegato che questa possibilità esisteva, quindi non è completamente un fulmine a ciel sereno.

"Se arriva un momento in cui capisco che non ha senso continuare e metto a rischio la mia incolumità e quella degli altri, dirò basta. Per ora sto molto meglio di quanto mi aspettassi, ma affronto questo fine settimana come un test, come una fase di recupero. Detto questo, bisogna prendere un giorno alla volta", aveva detto Alex alla conclusione della prima giornata di prove.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Alex tornerà a casa proprio oggi per continuare il recupero e ripartire alla volta di Assen la prossima settimana, per partecipare al GP dei Paesi Bassi, dove dovrà, ancora una volta, ottenere il "fit" dei medici per salire sulla Ducati del Gresini Racing.