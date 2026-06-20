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MotoGP | Marquez: "Terzo va bene, in scia non si possono tirare le staccate, ma sto meglio"

Lo spagnolo, partito in seconda fila, ha agguantato un podio positivo con la Ducati. Marc si sente fisicamente in ripresa e ha azzeccato la scelta della gomma posteriore soft: "Ma per lottare per il vertice bisogna cominciare a tirare dalla FP1 e io ho spinto solo tre giri".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez ha agguantato un podio con la sua Ducati Desmosedici GP26 nella gara Sprint di Brno. Il nove volte campione del mondo ha guadagnato un paio di posizioni rispetto alla griglia di partenza, visto che era scattato dalla seconda fila: Marc nello stacco della frizione non è stato perfetto perché ha patito l’impennata della ruota anteriore. Grazie alla gomma posteriore soft, però, dopo essere finito sesto, ha iniziato una rapida rimonta. 

“Sì, sono contento, molto contento per questo podio a Brno perché partendo quinto mi aspettavo una gara sprint un po' difficile. L’inizio è andato bene, ma è vero che ho fatto un po' di fatica con la gomma nuova dietro e con la scia di chi era davanti non potevo staccare dove avrei voluto, per cui ho dovuto puntare di più sulla percorrenza di curva: era facile cadere sull’anteriore e allora ho deciso di stare calmo”.  

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Dopo mi sono ripreso quando ero in aria pulita: avevo un bel passo, ma quando ho ripreso Agura ho capito che era impossibile fare il sorpasso, per cui ho deciso di stare calmo per vedere se si poteva fare un attacco nel finale: all’ultimo giro sono tornato su Ai, ma ho visto che avrei dovuto prendere troppi rischi per passarlo”. 

Hai detto di aver gestito la tua Sprint, ma se dovessi partire di nuovo spingeresti di più o era obbligatorio fare non azzardare rischi?  
“No, se potessi tornare indietro tornerei fino alle qualifiche per provare a partire in prima fila. La sprint è così: se parti dietro a una moto te la puoi giocare, se sono due la situazione peggiora e con tre non sei nella condizione di tirare delle staccate: devi fare una gara puntando sulla percorrenza perché la moto si chiude davanti”.  

“Ho fatto una bella gara e la cosa più importante è che ogni volta che salgo in moto mi sento un po' meglio e su un circuito che gira a destra sono arrivato vicino a come guidavo prima”.  

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fisicamente, quindi, ti senti meglio? Domani la gara sarà su una distanza doppia... 
“Non va male, il braccio è un po' migliorato. È vero che se si guarda il mio passo di ieri ho spinto solo per tre giri. E se vuoi lottare per le vittorie devi spingere dalla FP1, fin dal primo giro perché è il modo giusto per cercare il setup giusto e migliorare la moto, ma sono contento perché ogni gara mi sento un po' meglio e vedremo domani dove possiamo arrivare...”.  

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