MotoGP | Di Giannantonio onesto: "Gomma sbagliata, colpa mia. Stanotte non dormirò pensando a quella per domani"
Il romano ammette la sua delusione e recrimina per aver deciso di montare la Michelin media su una Ducati #49 che sta andando fortissimo a Brno e con cui ora spera di potersi rifare nella gara di domenica, dato che il 4° posto odierno non lo può soddisfare.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
E' un Fabio Di Giannantonio tanto deluso quanto onesto quello che si ritrova a commentare un quarto posto nella Sprint della Repubblica Ceca che gli fa gridare vendetta.
Partito dalla prima fila, già nella giornata di venerdì il ragazzo di VR46 aveva detto di sentirsi molto bene e aver trovato le giuste soluzioni per la propria Ducati #49, tant'è che in effetti è rimasto stabilmente nel gruppetto di testa.
Il problema è che Pecco Bagnaia è scappato via, Ai Ogura e Marc Marquez si sono riavvicinati nelle tornate finali, mentre il romano non ha avuto il ritmo ideale per incollarsi e attaccare i tre davanti, complice una scelta di gomme Michelin che non ha pagato e che gli è rimasta sullo stomaco.
"Parlare a fine gara è facile, ma sono il leader del team ed è giusto che mi prenda le mie responsabilità: abbiamo commesso un errore sulla scelta di gomme, pensavamo che la morbida al posteriore fosse una grande opzione, ma vedendo le temperature ci siamo detti che forse era meglio montare la media", ammette candidamente Diggia, da vero uomo-squadra e capitano del team di Tavullia.
"Alla fine Ogura ha dimostrato che in effetti rendeva bene, ma il nostro passo era migliore con la morbida, come hanno dimostrato sia Pecco che Marc. E' andata così, ma ci sono anche tante cose positive, come il fatto che con le stesse gomme eravamo più veloci di Bezzecchi di qualche decimo".
"Penso di aver fatto una buona gara, nel complesso, anche se la vedo come un'occasione sprecata e la cosa mi rode un pochino. Avevo una grande moto, abbiamo recuperato qualche punto in classifica e vedremo di rimontare ancora domani".
"E' sempre brutto ragionare coi 'se' e coi 'ma', sinceramente il nostro potenziale era ottimo e anche dietro a Marc sembrava avessi più velocità, ma purtroppo non abbiamo concretizzato perché lui guadagnava in uscita di curva e io dovevo rischiare moltissimo in entrata per restargli attaccato".
"L'obiettivo era rimanere ad 1" dal gruppetto e attaccare alla fine; non ho tratto vantaggio dalla scelta e nel finale anche l'anteriore è calato, quindi non potevo rischiare come in avvio di gara, ma sono convinto che tutto si possa sistemare per domani".
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Michal Cizek / AFP via Getty Images
Domenica la gara lunga lo vedrà nuovamente in lizza per le posizioni che contano e stavolta bisognerà fare tutto alla perfezione, anche perché la Desmosedici gialla va molto forte.
"Partirò come sempre per fare il massimo, poi sappiamo anche che le gare dopo alcune curve si mettono in un certo modo. Sicuramente, stanotte dormirò poco pensando a quale gomma utilizzare!", scherza, ma fino ad un certo punto, Fabio.
"Abbiamo tutto per fare bene, le possibilità ci sono e credo che si possa avere lo stesso passo di oggi, mantenendolo per tutta la gara. Inoltre, coi ragazzi del team, siamo riusciti a trovare una buona soluzione sulla frizione che credo ci stia dando una grande mano".
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