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MotoGP | Aprilia: Martin e Bezzecchi pronti per l'ultima sfida dopo aver costruito un rapporto inatteso

Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono pronti per il loro ultimo duello da compagni di squadra, con in palio il secondo posto nel Mondiale, ma hanno rivelato di aver costruito un rapporto che è andato oltre ogni aspettativa.

Richard Asher

Pubblicato: 26 nov 2026, 09:46

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La coppia dei piloti ufficiali Aprilia, formata da Marco Bezzecchi e Jorge Martin, concluderà i suoi due anni nello stesso box con una battaglia all'ultimo round per il secondo posto nel Mondiale questo weekend. E, se bisogna credere ai piloti, finiranno con un rapporto migliore di quanto molti si aspettassero.

Quando la loro collaborazione è iniziata, era piuttosto chiaro che i due non la pensassero allo stesso modo. Ma questi due caratteri molto diversi hanno mantenuto cordiale il loro rapporto pubblico per entrambe le stagioni, anche se nel frattempo ci sono stati anche dei momenti di tensione.

Tra quei momenti c'è stato il tentativo di Martin di liberarsi dal suo contratto nel 2025 che, complici anche gli infortuni del madrileno, ha lasciato Bezzecchi a guidare lo sviluppo della RS-GP da solo. Ci sono stati anche due incidenti in partenza in cui Martin ha messo fuori causa Bezzecchi: a Motegi l'anno scorso e a Balaton Park in questa stagione.

Martin arriva alla finale di Valencia con due punti di vantaggio su Bezzecchi. In qualunque modo si decida la battaglia, entrambi sono decisi a darsi caloroso commiato, con Martin che si prepara a partire per il team ufficiale Yamaha. Ed è un calore che nemmeno loro si aspettavano all'inizio.

"Sarà la nostra ultima gara condividendo il box, quindi sarà anche un momento speciale". ha detto Bezzecchi dopo aver battuto Martin nel Gran Premio del Portogallo lo scorso weekend.

"Penso che abbiamo trovato qualcosa che non ci aspettavamo, sai," ha proseguito l'italiano. "Un rapporto forte, un buon clima dentro il box, tutta la factory che lavora bene insieme".

"Ovviamente la rivalità c'è in pista, come avete visto anche oggi... A volte ci sorpassiamo molte volte, ma queste sono le corse".

"È sempre meglio finire secondi che terzi, quindi di sicuro lotteremo (a Valencia)! E sarà una bella sfida, ne sono sicuro".

Martin e Bezzecchi non sono riusciti a tenere il passo di Marc Marquez, ma sono ancora in lizza per il secondo posto in campionato.

Martin ha spiegato di avere sentimenti simili in vista dell'ultimo round da compagni di squadra in Aprilia.

"Sapete, penso che Marco e io ci rispettiamo molto. Siamo davvero corretti l'uno con l'altro, capiamo che vincerà il migliore".

"Sono orgoglioso di essere il suo compagno di squadra, perché mi spinge sempre a migliorare. Guardo sempre i suoi dati, cerco sempre di essere un pilota migliore e di sicuro sono diventato un pilota migliore di quanto fossi quando ho iniziato la stagione".

"Quello che volevamo era vincere il titolo, ora di sicuro vogliamo il secondo posto. È bello avere questa battaglia. Combattiamo insieme dal 2018, ma alla fine daremo il massimo a Valencia per fare una grande sfida. E poi cercheremo di indossare l'abito migliore possibile per il gala!".

"Martinator" ha ribadito di voler concludere la stagione da vice-campione, ma ha anche osservato di aver raggiunto il suo obiettivo per la stagione.

"Entrambi vogliamo essere secondo più che terzo. Per me, onestamente, quando ho iniziato questa stagione, il mio obiettivo era finire tra i primi tre. Quindi l'ho già raggiunto, no? Finirò tra i primi tre in ogni caso".

"Se riuscirò a finire secondo, sarà meglio. Ma sento che in questo momento il livello di Marco è incredibile, anche il livello di fiducia. Sarà davvero difficile batterlo".

Bezzecchi, a sua volta, ha anche colto l'occasione per elogiare il suo rivale prima del duello in Spagna. "Jorge è sempre super veloce. E quando ha fiducia è troppo forte," ha concluso il riminese.

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