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MotoGP | Domenicali: "Siamo molto felici con Marquez e continueremo con lui"

Claudio Domenicali, CEO di Ducati, ha celebrato questa domenica il secondo titolo consecutivo di Marc Marquez e il quinto del costruttore italiano, confermando che lo spagnolo continuerà la prossima stagione a correre con il costruttore di Borgo Panigale.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 23 nov 2026, 15:37

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Marc Márquez celebra junto al CEO de Ducati, Claudio Domenicali

Foto di: Motorsport.com

Il folgorante avvio di stagione dell'Aprilia e l'infortunio di Marc Marquez facevano presagire, solo pochi mesi fa, che il 2026 sarebbe stata una stagione più che complicata per la Ducati. Tuttavia, il pilota spagnolo ha raddrizzato la rotta dopo essere passato sotto i ferri a maggio, recuperando uno svantaggio di 102 punti in classifica e conquistando il titolo MotoGP domenica scorsa a Portimao, a una gara dalla fine dell'anno.

Marquez ha festeggiato la sua decima corona mondiale insieme alla sua squadra e ai membri di Ducati, tra cui c'era un felice Claudio Domenicali, Direttore Esecutivo e CEO del costruttore di Borgo Panigale.

Il dirigente italiano ha parlato con Motorsport.com proprio sull'asfalto del rettilineo del traguardo del circuito di Portimao, dove la squadra italiana, al completo, ha celebrato la sua sesta corona mondiale piloti, dopo quelle di Casey Stoner (2007), Pecco Bagnaia (2022 e 2023), Jorge Martin (2024) e quelle di Marc negli ultimi due anni.

"Questa domenica a Portimao abbiamo vissuto una giornata splendida, magnifica. È difficile descrivere a parole le emozioni così forti che abbiamo provato quest'anno e in particolare domenica", ha detto Domenicali.

"È stato un campionato molto lungo, molto difficile. Marc ha fatto qualcosa di incredibile con la sua rimonta, la squadra ci ha sempre creduto, la moto ha funzionato bene, e voglio ringraziare tutti, i ragazzi in circuito e quelli che lavorano a casa, a Borgo Panigale, per rendere possibile questo campionato con un Marc incredibile", ha aggiunto.

La caduta di sabato e le difficoltà di domenica hanno dato ancora più drammaticità all'impresa.

"La gara è stata molto difficile, Marc è stato molto attento e dopo quello che è successo sabato nella Sprint, con la caduta, domenica è stato molto intelligente e ha gestito molto bene la gara", ha descritto.

Non sono state poche le critiche che Ducati ha ricevuto quando due anni fa ha deciso di rompere con la linea di successione logica per ingaggiare Marquez, una scelta che è risultato chiaro fosse quella giusta. "Noi non abbiamo mai avuto dubbi, eravamo convinti che fosse la scelta adeguata, che con Marquez ci portavamo a casa il numero uno", ha sottolineato.

Durante le ultime settimane si è speculato sul futuro di Marc e sulla possibilità che, dopo aver conquistato il decimo titolo, possa ritirarsi.

"Ora ci godremo e celebreremo questa grande vittoria e questo grande campionato. Con Marc abbiamo un accordo e con lui siamo molto felici. Quindi continueremo ad andare avanti con lui", ha confermato.

Chi non ha potuto essere presente alla grande festa di Ducati a Portimao, infortunato, è stato Pecco Bagnaia, il due volte campione del mondo che non sta avendo il finale sognato con la Rossa.

"Pecco ha vinto due mondiali con noi e rimarrà sempre nella storia di Ducati. Gli vogliamo bene, gli siamo molto grati per quello che ha fatto per noi, ha vinto due mondiali, nel 2022 e 2023, e nel 2024 ha vinto undici gare, sarà sempre per noi un super campione, è un pilota fortissimo", ha concluso Domenicali.

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