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MotoGP | Marquez fa la storia, Rossi continua a riviverla

Mentre l'ottavo titolo di MotoGP permette a Marc Marquez di staccare Valentino Rossi e di mantenere lo sguardo rivolto al futuro, l'italiano presenta il suo libro senza aver voltato pagina sul "Sepang Clash", un capitolo che non merita di essere messo in evidenza in una storia fantastica come la sua.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 23 nov 2026, 11:01

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Marc Márquez, Ducati

Foto di: Jose Breton Pics Action NurPhoto via Getty Images

Per quei capricci del destino più bizzarro, Marc Marquez ha messo il sigillo al suo ottavo titolo MotoGP a Portimao, con Valentino Rossi in giro per tutta Italia, nel tour di presentazione della sua autobiografia, "La Mia storia", uscita in vendita lo scorso 10 novembre. In tutte quelle apparizioni, principalmente in programmi televisivi e radiofonici, i riferimenti a Marquez sono stati costanti e poi ripresi dai mezzi di comunicazione. Da tutte le testate specializzate, ma anche da molte che lo sono meno, e che non hanno voluto lasciarsi sfuggire dei click tra i più redditizi.

Sul messaggio, nulla di nuovo, semplicemente il #46 che ribadisce la sua opinione sul #93. Quella che non ha smesso di ripetere negli 11 anni trascorsi dal "Sepang Clash", l'incidente che ha diviso per sempre il mondo del motociclismo tra "Rossisti" e sostenitori di Marc, e di cui si è già parlato e scritto fin troppo.

Da quando lo spagnolo ha fatto irruzione come un fulmine in MotoGP (2013), non ha mai smesso di competere su tutto con l'italiano. In pista, per punti, vittorie e titoli. Fuori, per sedersi sul trono che apparterrebbe a quello battezzato come GOAT, l'acronimo che, in inglese, indica il migliore di tutti i tempi in qualsiasi disciplina.

Quest'ultimo è un duello irrisolvibile se si mette da parte la statistica – ormai favorevole a Marquez –, poiché la valutazione che se ne fa è assolutamente soggettiva e dipende dall'opinione, dall'ammirazione e dalle simpatie verso ciascuno di loro. Con Rossi ritirato ormai da un lustro e Marquez ancora vincente, se c'è qualcosa che li contrappone in questo momento è il racconto. O, meglio, la strumentalizzazione che se ne fa.

Come ha riconosciuto in questi giorni, il "Dottore" non si è ancora ripreso dal brutto colpo del 2015. "È qualcosa che non scompare; mi fa ancora male. Sono passati più di 10 anni, ma la sensazione e il mio stato d'animo nel ricordarlo sono gli stessi di quella notte a Valencia, e questo mi preoccupa un po'", ha dichiarato, solo pochi giorni fa, in uno dei suoi numerosi eventi promozionali.

Una delusione che, è bene non dimenticarlo, arrivò dopo aver messo in pratica una strategia nefasta, che sembrò essere stata concepita da qualcuno non particolarmente brillante: il piano riattivò un Marquez senza più nulla da giocarsi nella lotta per un mondiale che ormai era affare solo delle due Yamaha, e diede al pilota della Honda una ragione potentissima per chiarire che tipo di carattere avesse nonostante la sua giovinezza (22 anni), se qualcuno, chiunque, perfino l'icona mondiale delle moto, metteva in discussione la sua onorabilità.

Al di là di tutto, resta triste che una leggenda come il pilota di Tavullia venga menzionata più per quell'ultima disillusione che per tutto ciò che aveva fatto fino ad allora. Indipendentemente dal suo immenso palmarès – sette titoli, 89 vittorie, 199 podi e 55 pole –, parliamo di un pilota con un carisma unico, che ha agito da moltiplicatore e ha elevato il motociclismo, lo ha tirato fuori dalla nicchia che occupava e lo ha collocato in una dimensione globale.

La nettezza con cui ha dominato nel decennio degli anni 2000 – sette titoli tra il 2001 e il 2009 – poté creare una sensazione di mancanza di concorrenza, un'impressione molto discutibile e che, in ogni caso, non è responsabilità sua. Lui ha battuto quelli che c'erano allora, non poteva imporsi su quelli che non c'erano più o su quelli che sarebbero arrivati dopo. Converrebbe porre l'accento su come è riuscito a mandare fuori di testa Max Biaggi, a ribaltare le sorti di Sete Gibernau o a reinventarsi per riconquistare la corona, nel 2008 e 2009, dopo gli inattesi schiaffi ricevuti da Nicky Hayden (2006) e Casey Stoner (2007). Una lunga lista di risultati molto più encomiabili del capriccio che ancora gli rivolta lo stomaco per quanto accaduto in Malesia.

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Mirco Lazzari / Getty Images

Al polo opposto si trova Marquez, troppo occupato da un presente che richiede tutta la sua dedizione ed energia per voltarsi indietro. Non lo fa nemmeno per accarezzare il proprio ego, nonostante lo straordinario stato di servizio che ha accumulato, figuriamoci per farlo attorno a un episodio che lo lasciò distrutto. "Quello che ho vissuto in quelle due settimane non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico", ricordava, ormai anni fa, in un documentario.

Con l'ottavo Mondiale MotoGP che questa domenica ha festeggiato in Portogallo, il catalano supera Rossi, pur senza averlo mai menzionato, né direttamente né indirettamente, come motore del suo obiettivo. Indipendentemente dal fatto che superare i numeri di un altro mito gli abbia generato un extra di motivazione, Marquez da molto tempo è concentrato solo sul superare ostacoli che si pone da sé. E lo fa perché gli va, perché gli piace. Ed è questo, probabilmente, l'aspetto più sorprendente del caso in qualcuno che ha vinto e sofferto tanto; e che, almeno finora, ha sempre trovato lo stimolo per continuare a dare tutto.

Con quest'ultima conquista, il pilota di Cervera si è guadagnato ampiamente il diritto di essere lui, nemmeno i suoi rivali, a definire le sfide che affronta. L'ultima, il suo martoriato braccio destro, lo ha portato a doversi reinventare per l'ennesima volta, sia in sella alla moto sia una volta sceso, per aggirare le limitazioni che lo accompagneranno per sempre, per quanto si rifiuti di parlarne. Se lo facesse, nessuno oserebbe pensare, a questo punto della sua carriera, che le usi come pretesto o scusa. Tuttavia, Marquez è abbastanza intelligente da sapere che questo non lo aiuterà nel raggiungimento dei suoi propositi, quali che siano.

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