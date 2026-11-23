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MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Comunità Valenciana

Con il titolo piloti già assegnato a Marc Marquez, a Valencia resta aperta la lotta per il Costruttori e per il secondo posto tra Martin e Bezzecchi. Gli appassionati potranno seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e sull'app Now, mentre TV8 offrirà live le qualifiche e la Sprint, con la differita delle gare delle tre classi domenica.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 23 nov 2026, 09:59

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il titolo è assegnato, con Marc Marquez che a Portimao si è laureato campione del mondo per la decima volta, l'ottava nella classe regina, ma il weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP lascia ancora diversi spunti interessanti.

Per prima cosa, non bisogna dimenticare che il fine settimana di Valencia sarà quello che metterà fine all'era dei prototipi da 1.000cc, che a partire dal martedì successivo al Gran Premio lasceranno spazio alle nuove 850cc, che vivranno il primo test collettivo con anche tanti attesissimi cambi di casacca, come il passaggio di Pedro Acosta in Ducati, quello di Pecco Bagnaia in Aprilia o quelli di Fabio Quartararo in Honda e Jorge Martin in Yamaha, per citare solo quelli più importanti.

Ma è ancora apertissima anche la lotta per il titolo Costruttori, con l'Aprilia e la Ducati che si presenteranno a Cheste separate da soli 9 punti. Questo vuol dire quindi che alla Casa di Borgo Panigale potrebbe non bastare una doppia vittoria nel caso in cui a piazzarsi seconda fosse una RS-GP in entrambi i casi.

Restando in casa Aprilia, c'è poi da assegnare il secondo posto nel Mondiale, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi che arrivano a questo ultimo appuntamento con appena due punti a dividerli. Anche se al momento è ancora davanti "Martinator", il madrileno non ha ancora recuperato al 100% dall'infortunio al polso destro, inoltre Bezzecchi è reduce da tre vittorie consecutive tra Sprint e gare lunghe, quindi si prospetta un grande duello.

Di seguito, potete trovare il programma completo del fine settimana, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, ma anche quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio della Comunità Valenciana

A Valencia è tutto pronto per il gran finale dell'era delle 850cc. Il format del weekend che andrà in scena sul Circuito Ricardo Tormo è quello tradizionale, quindi con la Sprint che scatterà alle 15:00 di sabato e la gara lunga che invece prenderà il via alle 14:00 di domenica.

Venerdì 27 novembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 28 novembre

FP2 Moto3: 8:40-10:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

Domenica 29 novembre

Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri, differita su TV8 alle 14:00)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri, differita su TV8 alle 15:15)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri, differita su TV8 alle 17:00)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio della Comunità Valenciana

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare domenicali delle tre classi (Moto3 ore 14:00; Moto2 ore 15:15; MotoGP ore 17:00)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio della Comunità Valenciana

Sabato 28 novembre

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 29 novembre

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

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