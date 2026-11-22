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MotoGP | Bezzecchi: "Finire secondo conta tanto sia per me che per Martin, sarà una bella lotta"

La grande doppietta di Portimao non è bastata al pilota dell'Aprilia per negare il decimo titolo a Marc Marquez, ma lo ha avvicinato decisamente al secondo posto in classifica, perché ora ci sono solamente 2 punti a separarlo dal compagno Jorge Martin prima del gran finale del Valencia.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 22 nov 2026, 16:37

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con la grande festa per il decimo titolo di Marc Marquez a rubare la scena, la bellissima vittoria che ha conquistato Marco Bezzecchi a Portimao è passata quasi in sordina. Il pilota dell'Aprilia poteva solo vincere per tenere ancora vive le sue speranze e si è reso protagonista di una gara molto intelligente.

Dopo una bella bagarre nelle primissime fasi, si è attestato in terza posizione. Alla distanza poi ha fatto valere un ritmo che solo lui era in grado di sostenere, per andare a superare prima il vicino di box Jorge Martin e poi prendersi la leadership al 15° giro, scalzando l'altra RS-GP di Raul Fernandez, e mantenendola fino alla bandiera a scacchi.

Quello di Portimao è stato un weekend perfetto per il riminese, che si è portato a casa la pole e per la prima volta in questa stagione ha firmato una doppietta, imponendosi sia nella Sprint che nella gara lunga. Tra le altre cose, con il successo odierno ha eguagliato le sette vittorie stagionali di Marquez. Dunque, con il titolo che ormai era poco più di una chimera, ci sono tutti gli elementi per essere molto soddisfatto di come sono andate le cose in Portogallo.

"Sono molto contento, è stata una bella giornata, un bel weekend in generale, perché mi sono sentito sempre bene sulla moto. Ho fatto la pole, poi finalmente sono riuscito a far bene sia sabato che domenica, che è un po' la cosa che mi è mancata in precedenza e quindi è bello, sono molto contento. Oggi abbiamo fatto anche un po' di bagarre, due o tre carenate all'inizio, prese e date, quindi è stato bellissimo", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Quando è stato evidenziato il passo avanti che sembra aver fatto in termini di gestione in questa parte conclusiva della stagione, ha proseguito: "Sapevo di essere veloce, quindi sono stato molto tranquillo all'inizio e poi sono riuscito piano piano a venire su. Però sì, durante la stagione ci sono state delle volte dove sono riuscito a gestire meglio il tutto e delle altre volte dove ho fatto un po' più fatica. Quindi cerchiamo di trarre il positivo da tutte le batoste e cerchiamo di imparare per tornare a combattere, intanto già da Valencia e poi il prossimo anno".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Con la vittoria di oggi, tra le altre cose, si è riportato a soli 2 punti dal compagno Jorge Martin, quindi a Valencia sarà lotta aperta per il secondo posto nel Mondiale, con la consapevolezza però che sarà un appuntamento molto importante anche per l'Aprilia, che si presenterà in Spagna con 9 punti di margine sulla Ducati nella classifica riservata ai Costruttori.

"Alla fine è sempre meglio cercare di fare secondo piuttosto che terzo e quindi è un risultato che conta tanto, sono sicuro, sia per me che per lui. Sarà una bella lotta, alla fine anche oggi abbiamo fatto un po' di bagarre e sarà lo stesso sicuramente anche a Valencia. Cerchiamo di concentrarci, di fare un bel lavoro da subito, dal venerdì, di costruire velocità. Poi ce la giochiamo e vada come vada".

Il #72 non si è tirato indietro quando poi è stato il momento di rendere omaggio a Marquez: "Come ha già dimostrato tante volte, oggi una volta di più, Marc è uno dei più grandi piloti della storia. Poter battagliare con lui è sicuramente un grande orgoglio. Ovviamente non è semplice, perché è molto forte, ma penso che sia la cosa che mi può far migliorare di più. Spero di riuscire a sfruttarlo a mio favore e gli faccio i complimenti. Glieli ho già fatti prima e glieli rifarò dopo con calma. Si merita questo titolo, quindi un bravo a lui ed un bravo alla sua squadra".

Dopo la conferenza stampa, dai giornalisti presenti a Portimao gli è stato domandato se, ora che il titolo è sfumato, ci sarà comunque qualcosa che si porterà dentro di questa stagione: "E' difficile dire una cosa sola, perché onestamente mi dovrei fermare a riflettere. Intanto è stata una bella soddisfazione lottare con un Marc così in forma, perché alla fine lui è stato fortissimo e se ha vinto è per questo".

"Fare una stagione tutta lì davanti è stato bello, ma anche costuire un bel rapporto con Jorge, perché onestamente non me l'aspettavo per via del passato e perché non è mai semplice. Invece siamo riusciti ad avere un bellissimo rapporto da subito e quest'anno ancora di più, nonostante lottassimo praticamente tutte le gare per lo stesso obiettivo. Poi ci sono tante cose che posso fare meglio, quindi bisogna cercare di farlo, di crescere. Però ho fatto anche tante cose belle, quindi bisogna cercare di rendersene conto e tornare più forti".

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