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MotoGP | Martin: "Mi è mancata un'intera stagione con Aprilia, non sono mai stato il più forte né il più veloce"

Jorge Martin non lesina elogi nei confronti di Marc Marquez dopo la conquista del suo ottavo titolo MotoGP, il decimo in totale, e riconosce che, nonostante abbia guidato la classifica per buona parte della stagione, non si è mai visto come il più veloce.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 22 nov 2026, 16:55

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Dopo una prima stagione come pilota dell'Aprilia del tutto sfortunata a causa degli infortuni, Jorge Martin ha fatto un passo avanti che sicuramente pochi si aspettavano. Tra la sua costanza, i problemi fisici con cui Marc Marquez ha dovuto fare i conti durante la prima parte della stagione, e la striscia negativa inanellata da Marco Bezzecchi, il madrileno si è ritrovato in testa alla classifica ad Assen, e ci è rimasto per diverse settimane, finché Marquez non gli ha strappato lo scettro a Misano.

Da quel momento,i due spagnoli hanno mantenuto un duello che ha iniziato a pendere dalla parte del catalano nella Sprint in Australia, nella quale Martin è caduto e si è fratturato il polso destro. Il forfait in Malesia del #89 ha dato una boccata d’ossigeno al #93, che in Qatar si è avvicinato al suo obiettivo ed in Portogallo lo ha completato. L’ottava posizione di Marquez ha disinnescato l’effetto che avrebbe potuto avere il secondo posto ottenuto questa domenica da "Martinator" sul tracciato dell’Algarve, dove ha compiuto una rimonta considerevole dopo essere partito settimo.

"Nonostante mi sia visto in testa al Mondiale, non sono mai stato il più forte, né mi sono visto come il più veloce. Sia Marc che Marco sono stati più veloci di me", ha riassunto Martin, che ha detto di sentirsi "molto orgoglioso e onorato" per aver potuto misurarsi con il pilota della Ducati: "Quello che ha fatto Marc per conquistare questo titolo è incredibile".

Su Martin hanno pesato molto le assenze nei Gran Premi dello scorso anno, quelli saltati a causa degli infortuni. "Mi è mancata una stagione con Aprilia, perché l’anno scorso ho girato pochissimo. E questo mi ha portato ad arrivare sempre in ritardo. Si è visto molto chiaramente il venerdì. E se vuoi battere Marc devi essere al 100% fin dal primo giorno", ha riassunto il pilota della casa di Noale, che l’anno prossimo passerà a guidare il progetto della Yamaha, insieme ad Ai Ogura: "Sono sicuro che mi ossessionerò di nuovo per mettere il mio nome su quella torre (il trofeo del campione)".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Martin è uno dei piloti più onesti della griglia, e questa domenica lo ha dimostrato di nuovo quando gli è stato chiesto, direttamente, della caduta in Australia. "Mi pentirò di quella Sprint, in Australia, perché ho avuto fretta. E ogni volta che ho avuto fretta, le cose non sono andate bene", ha proseguito il campione del mondo 2024, che si presenterà a Valencia, dove la stagione si chiude la settimana prossima, con soli due punti di vantaggio su Bezzecchi nella lotta che entrambi portano avanti per il secondo posto in campionato.

"Entrambi vogliamo chiudere secondi. Ma, in questo momento, il livello di fiducia di Marco è incredibile. Sono orgoglioso di essere il suo compagno, perché mi rende un pilota migliore. Abbiamo trovato una connessione che nessuno si aspettava", ha concluso Martin.

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