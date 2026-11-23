Intervista

MotoGP

MotoGP | "Il grande cambiamento di Marquez è avvenuto ad Austin, lì ha deciso di dare priorità alla sua felicità"

José Luis Martinez è l'ombra di Marc Marquez nei Gran Premi, il suo amico e confidente, colui che si allena con lui e gli fa da assistente nelle gare, uno di quelli che conoscono di più e meglio il #93.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 23 nov 2026, 12:01

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José Luis Martínez junto a Marc Márquez celebrando el título de 2026

Campione di Spagna di motocross nel 2011, lo sguardo di José Luis Martínez si illumina quando parla del momento in cui ha visto che il suo amico Marc Marquez era tornato quest'anno, ancora una volta, dopo un nuovo infortunio. Pronto a rivendicare la sua decima corona Mondiale, un record e una pietra miliare che rende il pilota spagnolo il migliore di tutti i tempi.

"È stato durante l'estate, siamo andati ad allenarci al karting di Motorland, ad Alcaniz. Era la settimana prima del GP di Aragon. Marc non ha voluto fare vacanza, ci ha detto che era il momento, cioè, è ora o mai più per potersi allenare, dato che poi iniziava la tournée asiatica e non avrebbe potuto girare con la moto stradale", ricorda.

"Lì, mentre pianificavamo il lavoro e gli allenamenti futuri, il modo in cui parlava, come spiegava le cose, il suo sguardo… lo vedi: 'cazzo!' adesso va", ha detto in riferimento al fatto che aveva già ben chiaro in testa di andare a cercare la sua decima corona mondiale.

Per Martinez, la trasformazione di Marquez non avviene dall'anno scorso a questo. "Parlando dalla mia prospettiva, da ciò che vedo e da ciò che ho vissuto, il cambiamento, più che dall'anno scorso a questo, direi che è avvenuto ad Austin, sul piano mentale", dice.

"Da quel fine settimana, Marc ha deciso di godersi di più le gare, di concentrarsi maggiormente sulla sua felicità", rivela.

"È evidente che ad Austin aveva ancora il problema al braccio, ma dopo quella gara ricordo che abbiamo avuto delle conversazioni. E da lì ha fatto un passo avanti, ma in positivo, per non massacrarsi tanto quando una sessione o una gara non andavano bene".

"In sintesi, godersi di più ogni gara, ogni Gran Premio, ogni allenamento. Quindi direi che il cambiamento è avvenuto ad Austin", spiega l'amico di Marquez.

"Un altro momento in cui l'ho visto chiaramente è stato a Misano. Si stava correndo la gara di Moto2 e sono entrato nel camion. Lui era lì seduto, da solo, a guardare la televisione. Ci siamo guardati in silenzio, con uno sguardo che, chi lo conosce, sa che è lo sguardo giusto, quello da 'killer' totale. In quel momento ho saputo che quel giorno sarebbe andata bene (ha totalizzato 37 punti quel fine settimana), perché il bello di Marc è che sotto pressione rende al meglio. È stato lì che ho visto chiaramente che era già concentrato sulla vittoria del Mondiale".

Un altro cambiamento importante per Marquez è stato il modo di allenarsi fuori dai circuiti.

"L'anno scorso era già cambiato un po'. Come sapete, la sua passione è il motocross, il dirt track, e aveva già abbassato il livello in quell'aspetto. Quest'anno lo ha abbassato un po' di più, ma man mano che l'anno passava, man mano che si avvicinava alla leadership, quando già fiutava che poteva tornare campione, diciamo, ha abbassato ancora di più l'intensità, per risparmiare rischi ed evitare qualsiasi piccolo infortunio allenandosi fuori dai circuiti".

José Luis Martinez, l'assistente di Marc Marquez, durante una sessione questo fine settimana a Portimao

Foto di: Alejandro Ceresuela

Un cambiamento che ha compensato in altri aspetti della preparazione.

"Più palestra, e anche per la questione del braccio non possiamo dimenticare che ha bisogno di manutenzione, di un allenamento costante giorno dopo giorno e si è dovuto dare priorità a questo tema", ha ricordato.

Non sono gli unici cambiamenti che l'ex pilota di motocross ha individuato.

"Una differenza quest'anno è stata quella di pianificare con molta strategia. Studiare molto bene su quali circuiti poteva ottenere il massimo dei punti possibili, e su quali doveva sopravvivere. E direi che l'ha rispettato al 100%: sui circuiti che lui aveva segnato come quelli in cui non doveva sbagliare e in cui bisognava darsi da fare, lo ha fatto", ha detto in riferimento a tutte le doppiette.

Con 10 mondiali in tasca, ora la questione è sapere da dove Marquez tirerà fuori la motivazione per andare avanti.

"È una buona domanda, ma credo che il punto numero uno sia che a lui piace quello che fa, gli piace andare in moto. Evidentemente deve essere, ed è, uno dei piloti meglio pagati, quindi non è mosso dal denaro. Sapete tutti ciò che ha sacrificato, ciò che ha fatto per cercare la sua felicità e tornare a vincere", ha aggiunto, ricordando la sua uscita dalla Honda.

"Quindi io credo che finché avrà la motivazione, l'entusiasmo che sta avendo finora, continuerà. Il titolo di quest'anno è molto importante, ma lo è stato di più quello dell'anno scorso e ha continuato più motivato che mai", ha proseguito.

"Ti faccio un esempio, quando andiamo ad allenarci su un circuito, su un karting come quello di Alcañiz, ci sono dodici piloti, ragazzi ai quali dà 10 o 12 anni. E con 40 gradi, dopo 20 minuti si fermano tutti, assolutamente tutti. Marc continua, 25 minuti, 30, 35, 40 minuti e si ferma solo perché non ha più benzina. Lì vedi come mantiene il livello di motivazione". Il che lo porta a pensare che rispetterà i due anni che ha firmato con la Ducati. "Be', i contratti si firmano per essere rispettati, ma…".

Jose Luis Martínez y Marc Márquez celebrando el título de 2025

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