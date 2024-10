MotoGP | Acosta: “Nel mio weekend più competitivo ho creato più problemi”

Come nel film “Match Point”, nella vita tutto dipende, in molte occasioni, da che lato della rete cada la palla. Quello che sembrava il miglior fine settimana della stagione per il debuttante Pedro Acosta si è trasformato in un piccolo inferno: sia nella Sprint, quando era in testa a pochi giri dalla fine, sia nella gara di domenica, quando era secondo attaccato a Pecco Bagnaia, “una sciocchezza” ha messo fine alle opzioni del pilota di Murcia.

“Non è una buona giornata”, ha detto al termine della gara, che ha cercato di portare a termine dopo la caduta ma dalla quale si è dovuto ritirare con danni alla sua KTM griffata GasGas.“Dobbiamo tenere gli aspetti positivi, ovvero che siamo stati competitivi”, ha detto Pedro Acosta, che è riuscito a conquistare la sua prima pole position nello stesso giorno in cui è stato matematicamente proclamato rookie dell'anno, titolo per il quale è stato l'unico a competere quest'anno.

“La caduta è stata stupida”, si è rammaricato lo spagnolo. “La mia strategia era la stessa di ieri: stare con Pecco nel primo settore e cercare di prepararmi per il sorpasso. Ma ho toccato l'acceleratore troppo presto e la sospensione si è estesa troppo presto, chiudendo l'anteriore”, ha descritto nei dettagli la caduta nelle prime fasi della gara.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante tutto, Acosta ha voluto trarre conclusioni positive, non a caso si sta confermando come la KTM più competitiva e l'unica in grado di tenere testa, a tratti, all'intoccabile Ducati. “È il weekend in cui sono stato più competitivo, e in cui ho creato più problemi”, ha detto Acosta, che ha anche affermato che ‘a un certo punto abbiamo visto che possiamo lottare con loro’, in riferimento alle moto bolognesi.

Per questo motivo, il portacolori GasGas è consapevole che quando si presenta l'occasione, deve rischiare: “Ci sono poche possibilità di battere la Ducati. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna giocare d'azzardo. A maggior ragione quando Pecco è davanti. Lui non ha intenzione di rischiare, ma io sì. Non accetterò che la Ducati sia migliore della KTM, anche se questo mi porterà a fare qualche caduta in più. È bello vedere più KTM davanti, perché così abbiamo più informazioni”.