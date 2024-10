MotoGP | Bagnaia fa doppietta a Motegi, ma Martin risale 2° e limita i danni

Motegi doveva essere una pista amica e Pecco Bagnaia è stato bravissimo a renderla tale, facendo bottino pieno e portandosi a casa 37 punti pesantissimi nella corsa al titolo 2024 della MotoGP. Il pilota della Ducati ha fatto tutto ciò che era in suo potere, con una grande doppietta, ma forse avrebbe sperato di guadagnare anche qualcosina in più al rivale Jorge Martin, visto che era solo 11° in griglia. Il madrileno però è stato strepitoso, rimontando fino al secondo posto e consentendogli di riavvicinarsi sì, ma solo a -10.

Proprio come ieri, il campione del mondo in carica è scattato benissimo dalla seconda casella dello schieramento e si è preso la leadership della gara, nonostante il tentativo di staccata all'esterno del poleman Pedro Acosta. Una volta in testa, Bagnaia ha dato vita ad un vero e proprio monologo, con un ritmo pazzesco sull'1'44" alto. Solamente in un paio d'occasioni Martin ha provato ad avvicinarsi, ma mai senza arrivare al di sotto dei sette decimi, con il piemontese che però è sempre stato bravissimo a rispondergli.

Alla fine, quindi, Pecco si è presentato sotto alla bandiera a scacchi per prendersi una vittoria che scrive ancora di più il suo nome nella storia del motociclismo. Per lui, infatti, si tratta dell'ottavo successo stagionale, suo record in carriera. Ma soprattutto lo pone sullo stesso piano di tutti i big dell'era MotoGP: prima di lui, solamente Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Marc Marquez erano arrivati a sommare almeno otto trionfi in una stagione. In assoluto poi è la 26° affermazione, che lo mette decimo in solitaria nella classifica all-time.

Dopo aver snocciolato i numeri di Bagnaia, non si può non dare merito a "Martinator" per quella che è a tutti gli effetti una giornata che potrebbe essere determinante se alla fine sarà lui a portare a casa il titolo. Dall'11° casella in griglia, il pilota del Prima Pramac Racing si è portato immediatamente in sesta posizione nello spazio di poche curve. Poi già al primo giro, approfittando della bagarre davanti a lui tra Marc Marquez ed Enea Bastianini, li ha infilati in un colpo solo, portandosi quarto.

Un altro paio di giri e si è sbarazzato anche della KTM di Brad Binder, poi ci ha pensato Acosta a spalancargli le porte della seconda posizione, scivolando nuovamente come nella Sprint di ieri e confermando che la velocità non gli manca, ma che forse in questo momento deve cercare di stare più lontano dagli errori per concretizzare. Una volta secondo, Martin ci ha provato a seguire Bagnaia e in un paio di occasioni si è rifatto anche sotto. Nel finale però ha tirato un po' i remi in barca, consapevole che il secondo posto valeva quasi una vittoria.

Se la lotta per il titolo è sempre più calda tra i primi due, lo stesso vale per il gradino più basso del podio sia della gara odierna che della classifica iridata, anche se stavolta i suoi due protagonisti hanno chiuso decisamente più distanziati da Bagnaia e Martin. Oggi è arrivata la risposta di Marc Marquez, che ha avuto il merito di riuscire a liberarsi della KTM di Binder più velocemente di quanto non abbia fatto Enea Bastianini. Quando lo ha fatto anche il riminese, ormai era quasi due secondi più indietro rispetto al pilota del Gresini Racing. Un gap che ha provato a ricucire, senza arrivare mai però a distanza da provare un attacco. Alla fine quindi ha chiuso terzo il #93, che si è riportato a soli 2 punti da "Bestia".

A completare una clamorosa cinquina Ducati a casa della Honda c'è Franco Morbidelli, che nel finale è riuscito ad avere la meglio su Binder, che con la sua KTM è stato il primo degli "altri", ma distanziato di ben 18"5 da Bagnaia. Il dominio Ducati poi prosegue con le due GP23 griffate Pertamina Enduro VR46 affidate a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che porta a sette il conteggio delle Desmosedici GP nella top 8. All'appello manca solo quella di Alex Marquez, rimasto coinvolto in un incidente con Joan Mir nelle prime fasi della corsa.

Top 10 anche per l'Aprilia grazie al nono posto di Aleix Espargaro, anche se probabilmente le aspettative erano altre, avendo Maverick Vinales in prima fila. Il pilota di Roses però è incappato in un'altra brutta partenza e poi è scivolato quando era in decima posizione. Discorso inverso per Jack Miller, che con una bella partenza si era portato addirittura sesto all'inizio, ma poi è arretrato fino alla decima posizione con la sua KTM.

In 11° posizione Johann Zarco ha vinto in volata la "Coppa Giappone" con la sua Honda, beffando proprio sul traguardo la Yamaha di Fabio Quartararo, che proprio come a Misano è rimasta a secco di carburante sotto alla bandiera a scacchi. Due punticini se li porta a casa anche Luca Marini, 14° con la sua Honda, alle spalle anche di Takaaki Nakagami, che chiude 13° il suo ultimo GP del giappone da pilota a tempo pieno.