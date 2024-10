MotoGP | Martin: "Alla pari con Pecco a Valencia? Non firmo, dobbiamo restare in testa"

Jorge Martin può tirare un sospiro di sollievo, perché è stato davvero bravissimo a rimediare all'errore che ha commesso ieri in qualifica. Dall'11° casella in griglia, rischiava seriamente di poter concedere al rivale Pecco Bagnaia di mangiargli buona parte dei 21 punti di margine con cui si era presentato in Giappone. Dopo una buonissima Sprint, chiusa al quarto posto, nella gara lunga di Motegi ha fatto ancora meglio, riuscendo a risalire addirittura fino alla seconda posizione, alle spalle proprio per campione del mondo in carica, che quindi si è riavvicinato, ma rimane ancora a 10 lunghezze.

"Sono contento, abbiamo fatto una gara favolosa, essere così vicino a Pecco mi ha spinto a provarci, ma a due giri dalla fine ho avuto uno spavento e ho deciso che era il momento di rilassarmi e pensare ai punti. Complimenti a Pecco, che è un maestro in questo tipo di situazioni, ma sono contento, abbiamo fatto una bella gara", ha detto "Martinator" a fine giornata.

Una delle chiavi della sua risalita è stata la partenza, che lo ha portato subito in sesta posizione. Al primo giro però ha sfoderato anche un bel doppio sorpasso ai danni di Marc Marquez ed Enea Bastianini, che forse è stato ancora più determinante.

"Ho fatto una buona partenza, ma non come quella di ieri. Ho dovuto prendere molti rischi, anche con Marquez, che sono riuscito a passare al primo giro, e Bastianini: mi sono tolto un bel peso dalle spalle in quel sorpasso. Con Binder invece ho sofferto un po' di più e ho usato molte gomme".

"Abbiamo salvato una situazione complicata partendo dall'11° posto in griglia, non ero così sicuro di poter arrivare secondo oggi. Ho usato molte gomme per cercare di prendere Pecco e alla fine non ne avevo abbastanza per cercare di attaccarlo negli ultimi giri. Ci ho provato fino alla fine, sono felice di aver recuperato così tante posizioni e questo mi dà fiducia per il futuro".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato se ci fosse stato un momento in cui aveva realmente pensato di poter prendere anche Bagnaia, ha proseguito: "È stata una gara strana, sono arrivato secondo molto velocemente e stavo cercando di colmare il divario da Bagnaia, ma quando ero a mezzo secondo di distacco ho avuto problemi con la gomma anteriore. Mi sono preso un po' di tempo per raffreddarla, ma a 10 giri dalla fine ho visto che avevo qualcosa da salvare e ho provato ad attaccare, ma ogni volta che mi avvicinavo di nuovo avevo problemi e iniziavo a rischiare una caduta, quindi ho preferito finire la gara e assicurarmi i punti".

Per come si era messo il weekend, aver perso solamente 5 punti nella gara di oggi vale quasi come una vittoria: "Non so cosa dire, questo fine settimana avevo una grande sfida davanti a me partendo 11°, potevo buttare via il weekend partendo come un pazzo, oppure potevo cercare di fare una buona partenza e costruire una buona gara. Ci ho provato e non me ne vado con un brutto sapore in bocca. Quello che mi fa male è l'incidente in Q2, perché avrei potuto lottare di più con Pecco: sono lezioni e spero di essere migliore già nella prossima gara in Australia".

Prima di salire sul podio, lo abbiamo visto rispondere a Bagnaia che avrebbe firmato per arrivare a Valencia a pari punti. Cosa che però poi si è rimangiato subito quando è arrivato alle interviste di rito: "No, ovviamente non firmo (ride), ma dovevo dirglielo. Sono solo 10 punti, ma l'Australia è una pista che mi piace. Ci riposeremo per una settimana, ma alla fine sono ancora in testa e dobbiamo restarci".