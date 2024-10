MotoGP | Bastianini: "Binder al limite, dietro a lui ho perso il podio"

Un quarto posto che fa male, soprattutto pensando al potenziale. Questo è il bilancio della domenica di Motegi di Enea Bastianini, che è stato costretto a guardare il podio dal basso pur sapendo di poter vincere una gara che è rimasta sempre nelle mani del compagno di squadra Pecco Bagnaia. La qualifica era stata positiva, la quarta posizione in griglia lasciava pensare a un grande risultato nella gara, considerando il secondo posto ottenuto nella Sprint.

Ancora una volta, il duello tra Bestia e Marc Marquez ha acceso una gara spenta, noiosa, in cui gli unici momenti di sussulti sono stati quelli in cui si guardava al cronometro. Il romagnolo della Ducati e il pilota Gresini sono stati vicini alla battaglia, ma mai abbastanza, tanto che Bastianini si è poi dovuto accontentare del quarto posto al traguardo.

Ma tutto è iniziato al via, quando nella giungla della partenza ha avuto un contatto con Brad Binder, che definisce sempre al limite: “È frustrante perché il primo giro non è stato secondo le aspettative. Dopo il sorpasso di Brad, sempre al limite, ho perso molte posizioni. Troppo? No, lui ha fatto il massimo per lui ed è normale, ma non capisco, perché lui sa qual è la situazione. Dopo due o tre giri è più lento. Poi sono arrivato alla Curva 11 che avevo tanta turbolenza e non avevo riferimenti per frenare forte”.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Una volta superato Binder, Bastianini ha puntato Marquez, che però ormai ne aveva di più. Dietro al sudafricano della KTM, ha consumato troppo la gomma posteriore e questo non gli ha consentito di lottare per provare a salire sul podio: “Ho perso tanto tempo a sorpassare Brad e la pressione si è alzata. Una volta sorpassato, ero veloce e anche le sensazioni sulla moto erano buone, ma era troppo tardi. Ero vicinissimo a Marc, ma era tardi. Il mio passo era buono, ma anche il suo. Ho provato a fare qualcosa di più in quella parte della gara, ma ho anche sofferto con la posteriore, perché dietro a Brad l’ho usata tanto per provare a passarlo. Al momento di spingere ero ormai al limite”.

Bastianini vola in Australia da terzo in campionato con soli 2 punti di vantaggio su Marc Marquez. La lotta per la top 3 è accesa, anche se ormai i due sono lontani dalla battaglia per il titolo: “Sono sempre qui per lottare per il podio e questo è importante per me. Ma a volte bisogna essere fortunati e oggi non lo sono stato. Ma dobbiamo accettarlo. Molte volte sono vicino a Marc e lotto con lui, ma la lotta è per la terza posizione del campionato e lui al momento è più forte e lo sarà per il resto della stagione”.