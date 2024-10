MotoGP | Furia Mir: "Sulla moto si deve pensare! Aspetto le scuse da Alex"

Honda non sta vivendo il suo miglior momento e la gara di casa poteva rappresentare una motivazione extra per poter tirare fuori qualcosa in più da una RC213V che sembra indomabile e ancora con tante difficoltà ad avvicinarsi al gruppo davanti. Joan Mir era riuscito a trovare un ottimo spunto alla partenza del Gran Premio del Giappone e si era riuscito a mettere poco distante dalla top 10 quando la sua gara è finita all’improvviso.

Nella giungla della partenza, il maiorchino è stato colpito da Alex Marquez, con entrambi finiti a terra. Fortunatamente nessuno dei due piloti ha riportato conseguenze, ma il risultato finale non è stato quello sperato. Il pilota Honda si è visto, suo malgrado, nella ghiaia e l’episodio è stato subito messo sotto investigazione dalla Direzione Gara, che solo al termine del gran premio ha deciso di sanzionare il pilota Gresini con un Long Lap Penalty.

“Sono arrabbiato, perché abbiamo fatto una buona partenza e ho potuto rimontare diverse posizioni. Credo fossi 12° o giù di lì. Ma alla curva 11, Alex è andato largo, io sono passato e quando è entrato alla 12 è arrivato come un missile, senza pensare a niente. Non è la prima volta che gli succede e che si trova in mezzo a queste situazioni con altri piloti”, ha tuonato Joan Mir parlando con la stampa della sua gara che è terminata dopo sole poche curve.

Quando il pilota Honda ha avuto il suo incontro con i media, la Direzione Gara non si era ancora pronunciata sull’esito dell’indagine e questo ha indispettito ancora di più il maiorchino, che si è scagliato anche con chi è chiamato a prendere le decisioni: “Penso che si debba pensare un po’ di più su moto come queste. Non è affatto giusto, vediamo cosa dice la Direzione Gara, che ancora non si è pronunciata. Non mi sono fatto male per miracolo! Aspetto anche delle scuse perché anche Alex ancora non si è pronunciato. Sembra che rovinare le gare degli altri sia gratis”.

“Ovviamente nessuno vuole colpire nessuno”, ha affermato Mir cercando di calmare il suo animo e di ridimensionare l’arrabbiatura. “Ma a volte noi piloti dobbiamo pensare a quello che facciamo, perché non è andata bene né a lui né a me. Per la sua cattiva gestione, la gara è stata rovinata anche a me. Quindi ora quello che deve essere maggiormente arrabbiato sono io. Non è un incidente di gara. Quando hai un pilota davanti e lo colpisci senza un motivo… La Direzione Gara forse dorme, non so cosa guarda. Questo dà fastidio”, ha concluso.