MotoGP | Bagnaia: "10 punti sembrano pochi, ma non lo sono. Devo continuare così"

La trasferta asiatica è andata nel migliore dei modi per Pecco Bagnaia. Dei 74 punti in palio tra Mandalika e Motegi, il pilota della Ducati ne ha portati a casa 65. Un bottino che gli ha permesso di ridurre a 10 punti il gap nei confronti di Jorge Martin, che era invece di 24 lunghezze dopo il secondo weekend di Misano.

Il trend quindi è positivo per il campione del mondo in carica, che è stato il mattatore del Gran Premio del Giappone con una doppietta e il successo domenicale, il suo ottavo stagionale, lo ha issato ancora di più nella storia della MotoGP: prima di lui, infatti, nell'era delle moto a quattro tempi solamente dei mostri sacri come Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Casey Stoner erano riusciti a cogliere almeno otto vittorie nella stessa stagione. Tra le altre cose, era anche la 900° vittoria assoluta di un pilota italiano nel Motomondiale.

Il piemontese però bada più al sodo ed alla classifica iridata, con l'intenzione di provare a continuare così anche a Phillip Island, pista che sulla carta però potrebbe essere più favorevole a "Martinator", oggi comunque strepitoso nel limitare i danni con una rimonta che l'ha portato dall'11° posto in griglia al secondo finale. Questo però è quello che si può leggere dalle prime parole che Bagnaia ha pronunciato quando è arrivato al parco chiuso.

"Siamo riusciti a guadagnare 11 punti questo weekend e credo che fosse il massimo, quindi sono molto contento. Oggi Jorge era molto più forte rispetto ai giorni scorsi, quindi ho cercato di gestire il vantaggio, perché non era affatto semplice essere costanti. Il passo è stato incredibile, soprattutto nei prossimi dieci giri. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara con la stessa ambizione e la stessa strategia, cercando di continuare così", ha detto Bagnaia.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Pecco ha raccontato più dettagliatamente la sua gara, sottolineando che è stata più difficile di quanto possa essere sembrata da fuori, visto che ha comandato dall'inizio alla fine dopoo una grande partenza. Solo in un paio di occasioni Martin ha provato a rifarsi sotto, soprattutto nella seconda parte di gara ma è sempre stato capace di rispondergli nonostante avesse anche qualche difficoltà in frenata.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"E' stata una gara abbastanza complicata. Il passo è stato estremamente veloce e gli ultimi giri ero andato un po' in difficoltà in frenata: non riuscivo più a fermarmi ed ho dovuto cambiare un po' il modo di entrare in curva, soprattutto la strategia delle mappe e del freno motore. Ho faticato un po', ma poi sono riuscito a riaprire un po' il gap e all'ultimo giro sono stato più tranquillo. Sono contento, è stato un weekend di gara perfetto, nel quale siamo riusciti a raccogliere il massimo dei punti. Ora dobbiamo continuare così", ha spiegato Bagnaia.

In ogni caso, oggi ha imposto un ritmo davvero infernale alla gara, quindi gli è stato domandato quanto sia difficile non perdere mai la concentrazione quando si spinge così tanto: "E' tosto, perché sai anche che non devi fare errori. Quando sei in lotta, il ritmo è più lento, quindi puoi gestire un po' di più. Non è facile superare, perché se hai un passo simile è difficile anche solo avvicinarsi a quello davanti. Il passo che abbiamo tenuto non so di quanto sia stato più veloce rispetto a due anni fa, ma abbiamo fatto dei tempi incredibili: girare sull'1'44" alto tutta la gara è stato qualcosa di pazzesco".

Il suo duello con Martin, a parità di mezzo, è stato paragonato a quelli tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo quando si sfidavano ed entrambi erano in sella alla Yamaha: "Loro facevano anche meno errori, quindi erano quasi sempre primo e secondo. E' stressante però, perché basta poco per guadagnare o perdere tanti punti. Alla fine dieci punti sembrano pochi, ma non lo sono. Bisogna continuare a lavorare in questo modo: questo weekend siamo stati veramente molto forti, perché abbiamo avuto un piccolo intoppo in qualifica, ma per il resto è stato tutto perfetto".

Infine, è tornato sulle difficoltà in staccata che ha incontrato nella parte conclusiva della corsa: "Stiamo frenando sempre più forte e quasi non bastano più i dischi da 355 mm. Si sta arrivando ad un livello incredibile. Avevo delle curve in cui mi si avvicinava un po' la leva, quindi dovevo registrarla molto spesso. In altri punti invece non riuscivo a tenere a terra la gomma posteriore, quindi dovevo frenare la moto solo con l'anteriore e la gomma ne soffriva abbastanza. Negli ultimi giri quindi ho dovuto cambiare proprio l'approccio alla frenata e trovare delle linee che mi permettessero di rallentare meglio, perché facevo sempre più fatica alla curva 5 e alla curva 11", ha concluso.