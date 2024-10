MotoGP | Marquez: "Vendetta su Bastianini? Ho solo iniziato il duello davanti"

Il Gran Premio del Giappone non era partito con i migliori presupposti per Marc Marquez, costretto a rincorrere cercando di rimanere agganciato ai due grandi favoriti, Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Nonostante i due contendenti al titolo abbiano fatto ancora una volta la differenza, il pilota del team Gresini ha salvato il weekend salendo sul podio in entrambe le gare.

Terzo nella Sprint, ha replicato il risultato nella domenica di Motegi, un risultato in qualche modo inaspettato se si pensa alla posizione di partenza. Si sa, nella MotoGP attuale, partire dalle posizioni di rincalzo complica la gara, ma Marc ha messo a segno un’altra rimonta dalla nona casella che gli ha consentito di salire agevolmente sul podio: “È stata una gara noiosissima, senza sorpassi, solo mantenendo il ritmo. Ma sono contento, con la gomma media posteriore non mi sentivo a mio agio come con la morbida ieri nella Sprint, ma oggi era troppo rischioso usare la morbida. È stato un weekend difficile, ma siamo tornati sul podio”.

La terza posizione finale è ancora più soddisfacente per Marc, che all’inizio della gara ha dovuto fronteggiare un problema ai freni già occorso in altre occasioni: “È vero che nei primi giri in gruppo si è ripresentato il problema ai freni, che rende imprevedibile quello che succederà. Alcuni piloti mi hanno passato perché non riuscivo a frenare dove volevo, è stato un incubo. Poi ho passato Brad Binder e sono riuscito a essere costante, ma ormai i primi due erano già lontani”.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In una gara con poco spettacolo e quasi nessun sorpasso, il momento più esaltante è stata la lotta sul filo dei millesimi con Enea Bastianini per la terza posizione. Se nella Sprint era stato il pilota Ducati ad avere la meglio, oggi è toccato a Marc beffare il romagnolo: “Mi sono vendicato con Bastianini? L’unica differenza rispetto a ieri è che ho iniziato la battaglia stando davanti. Chi inizia davanti nella MotoGP attuale, la vince, perché al pilota che segue si surriscalda la gomma e oggi sono stato fortunato a poter sorpassare diversi piloti nei primi giri e collocarmi in terza posizione. Ho provato a non allontanarmi troppo dai primi per attaccare e quando ho provato a lanciare un altro attacco, ho commesso un errore. Per fortuna, sono solo andato largo. Ma questa terza posizione è soddisfacente, perché si è vista la differenza con il quinto, che è rimasto a 17 secondi”.

Con Bagnaia e Martin che stanno facendo la differenza su tutti gli altri, Marc Marquez si vede fuori dalla lotta per il mondiale. Tuttavia, l’esito è tutt’altro che scontato e l’otto volte campione del mondo ritiene che gli errori che abbiamo visto fino ad ora non saranno gli ultimi da qui a fine stagione: “Loro due al momento stanno tirando fuori il meglio di loro. Incrementano un punto l’intensità della categoria e penso che se continuano così, uno dei due sbaglierà di nuovo. Io sicuramente sbaglierò! Ma, parlando in ottica titolo, è difficile mantenere questo livello in tutte le gare senza commettere un errore. Martin favorito? Continuo ad avere questa opinione, perché lui oggi è partito 11° ed era difficile. L’ha gestita molto bene, ma cominciando da dietro è dura”.