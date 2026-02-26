MotoGP | Acosta: "Devo imparare a gestire i momenti difficili"
Dopo la pre-stagione, Pedro Acosta arriva al Gran Premio della Thailandia senza aspettarsi un risultato facile, anche se punta a finire tra i primi cinque.
Pedro Acosta è pronto ad affrontare la sua terza stagione nel Campionato mondiale MotoGP. Con l'obiettivo ancora da raggiungere della sua prima vittoria nella classe regina, lo "Squalo di Mazarron" disputerà quella che sarà la sua ultima stagione alla guida della KTM, prima di passare al team ufficiale Ducati per la stagione 2027. Cosa che non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma che è ormai imminente.
Il pilota di Murcia arriva al Gran Premio di Thailandia dopo una pre-stagione in cui ha potuto constatare il passo avanti della RC16, ma anche che sicuramente non sarà sufficiente per raggiungere i due marchi di riferimento: Ducati e Aprilia, che "spaventano", secondo quanto affermato dallo stesso Acosta alla chiusura dei test di Buriram, meno di una settimana fa.
Allora, il numero 37 ha anche detto che la Casa di Mattighofen avrebbe sofferto questo fine settimana, nel primo appuntamento della nuova stagione. Giovedì, durante l'incontro con i media prima della tradizionale foto di gruppo, a cui era presente anche Motorsport.com, Acosta ha analizzato nuovamente l'arrivo della MotoGP in Thailandia e ha indicato l'ingresso nella Top 5 come obiettivo principale per KTM.
"Le aspettative qui sono di finire tra i primi cinque. I due marchi italiani sono più veloci degli altri. La Ducati è molto veloce qui e l'Aprilia ha fatto un passo avanti più grande di quanto ci aspettassimo. Ci sono cinque Ducati tra le prime dieci e forse tre Aprilia. Il problema non è che la Ducati sia migliorata, è che tutti i suoi piloti sono migliorati", ha esordito il pilota spagnolo.
"La nostra moto è più stabile e questo ci permette di arrivare alla fine della gara con più gomme. Questo non è il circuito migliore per la nostra moto, ma la cosa migliore in queste circostanze è essere lì, per trarre vantaggio da ciò che può succedere davanti", ha continuato.
Acosta inizia così l'anno come ha concluso il 2025, cercando di stare davanti per avere almeno una costanza che lo porti ad essere regolare in ottica classifica iridata: "Bisogna cercare di stare lì, tra i primi cinque, e di essere considerato veloce in tutte le gare". Tuttavia, anticipa che "l'inizio non sarà facile, e nemmeno l'America (Brasile ed Austin, prossimi appuntamenti a fine marzo)".
In tono interno, il due volte campione del mondo ha sottolineato il passo avanti compiuto dal suo compagno di scuderia, Brad Binder, quest'inverno, dopo un 2025 che è stato il suo anno più difficile in MotoGP: "Credo che Brad abbia ritrovato quella fiducia in più che aveva perso l'anno scorso".
"Bisogna iniziare il campionato in modo costante, che è quello che ci è mancato l'anno scorso", ha ribadito Acosta, che, infine, ha sottolineato la necessità, nel suo caso, di imparare a gestire questi momenti difficili, in cui non può vincere, come quello che sembra che vivrà a Buriram: "Sto controllando di più la testa, cercando obiettivi più realistici. Bisogna saper controllare i momenti difficili, quando tutto va male", ha concluso.
