MotoGP | Martin: "Più che la Ducati, il vero rivale da battere è Marquez"

Una volta recuperata la forma fisica dopo le molteplici lesioni e le sei operazioni affrontate lo scorso anno, Jorge Martín deve ora ritrovare soprattutto il tono mentale e il ritmo competitivo. Un compito tutt’altro che semplice, considerando che ha saltato quasi l’intera stagione passata e si ritrova quindi in netto svantaggio rispetto al compagno di squadra. Il tutto mentre sa già che il prossimo anno lascerà Aprilia per approdare in Yamaha.

Nonostante questo accumulo di difficoltà, lo spagnolo si presenta al primo Gran Premio con un ampio sorriso, pur senza voler fissare grandi aspettative né cadere in un ottimismo eccessivo. "Più che ottimista voglio essere intelligente e fare il mio lavoro", ha spiegato giovedì nella conferenza che precede il Gran Premio di Thailandia, in programma questo weekend a Buriram.

"Mi ha fatto bene fare il test qui la scorsa settimana, e anche il fatto che la prima gara si corra sullo stesso circuito. Non voglio fare più di quello che posso, che è ciò che mi è successo l’anno scorso. Non voglio correre rischi inutili, come mi è capitato in passato", ha riassunto Martín per quanto riguarda la sua lista dei desideri, anche se poi non sempre le cose vanno come si pensa.

L’ennesima disavventura dello spagnolo è arrivata quando, dopo essersi già operato alla mano e alla spalla, ha dovuto tornare sotto i ferri per correggere la precedente operazione. Questo lo ha costretto a un altro inverno di recuperi e gli ha impedito di iniziare i test pre-stagionali a Sepang. Ora però sente che, poco a poco, tutto sta tornando al proprio posto.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Il mio corpo ha reagito bene dopo il test, ma sono arrivato distrutto. Sono stato due giorni senza riuscire a muovermi né a dormire. Ma è positivo, perché significa che ora il mio corpo si sta adattando alla MotoGP e sarò in una forma migliore durante la gara. È chiaro che ho margine di miglioramento. Ci lavorerò in queste settimane", aggiunge il pilota, che nei due giorni di test dello scorso fine settimana ha completato come stint più lungo appena 12 giri.

"È un processo, non posso essere al 100% adesso. Devo dare tempo al corpo, ma l’importante è che le lesioni siano completamente recuperate, ed è fondamentale".

Nonostante le buone sensazioni, lo spagnolo è consapevole che la strada è ancora lunga: "Sto tirando del fisico che non ho". Durante la sua lunga assenza per infortunio, Martín ha visto il compagno Marco Bezzecchi progredire in modo straordinario all’interno di Aprilia, fino a diventare un candidato a tutto.

"Sappiamo che ci sono rivali che sono migliorati e non hanno ancora mostrato le loro carte. Ma avere un compagno veloce come Bezzecchi è molto positivo", osserva Martín, che ritiene che l’attuale campione in carica, Marc Marquez, non si sia ancora realmente espresso in questo inizio di stagione. "Più che Ducati, il rivale è Marquez, ma Marco è andato molto forte", concede.