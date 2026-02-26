Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

Speciale
Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

Formula 1
F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi

WEC
WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi

Il vero problema delle auto plug-in

Prodotto
Motor1.com Italia
Il vero problema delle auto plug-in

F1 | Cambio al vertice di Pirelli Motorsport: Dario Marrafuschi sostituirà Mario Isola

Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Cambio al vertice di Pirelli Motorsport: Dario Marrafuschi sostituirà Mario Isola

MotoGP | Bezzecchi: "Spero di lottare per il titolo, ma piedi per terra"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi: "Spero di lottare per il titolo, ma piedi per terra"

MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"
Ultime notizie
MotoGP Thailandia

MotoGP | Martin: "Più che la Ducati, il vero rivale da battere è Marquez"

Dopo una stagione d’esordio con Aprilia da dimenticare, Jorge Martin potrà finalmente essere in pista sin dalla prima gara dell’anno, con l’obiettivo di ritrovare, passo dopo passo, quel livello che nel 2024 lo aveva portato a conquistare il titolo.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Una volta recuperata la forma fisica dopo le molteplici lesioni e le sei operazioni affrontate lo scorso anno, Jorge Martín deve ora ritrovare soprattutto il tono mentale e il ritmo competitivo. Un compito tutt’altro che semplice, considerando che ha saltato quasi l’intera stagione passata e si ritrova quindi in netto svantaggio rispetto al compagno di squadra. Il tutto mentre sa già che il prossimo anno lascerà Aprilia per approdare in Yamaha.

Nonostante questo accumulo di difficoltà, lo spagnolo si presenta al primo Gran Premio con un ampio sorriso, pur senza voler fissare grandi aspettative né cadere in un ottimismo eccessivo. "Più che ottimista voglio essere intelligente e fare il mio lavoro", ha spiegato giovedì nella conferenza che precede il Gran Premio di Thailandia, in programma questo weekend a Buriram.

"Mi ha fatto bene fare il test qui la scorsa settimana, e anche il fatto che la prima gara si corra sullo stesso circuito. Non voglio fare più di quello che posso, che è ciò che mi è successo l’anno scorso. Non voglio correre rischi inutili, come mi è capitato in passato", ha riassunto Martín per quanto riguarda la sua lista dei desideri, anche se poi non sempre le cose vanno come si pensa.

L’ennesima disavventura dello spagnolo è arrivata quando, dopo essersi già operato alla mano e alla spalla, ha dovuto tornare sotto i ferri per correggere la precedente operazione. Questo lo ha costretto a un altro inverno di recuperi e gli ha impedito di iniziare i test pre-stagionali a Sepang. Ora però sente che, poco a poco, tutto sta tornando al proprio posto.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Il mio corpo ha reagito bene dopo il test, ma sono arrivato distrutto. Sono stato due giorni senza riuscire a muovermi né a dormire. Ma è positivo, perché significa che ora il mio corpo si sta adattando alla MotoGP e sarò in una forma migliore durante la gara. È chiaro che ho margine di miglioramento. Ci lavorerò in queste settimane", aggiunge il pilota, che nei due giorni di test dello scorso fine settimana ha completato come stint più lungo appena 12 giri.

"È un processo, non posso essere al 100% adesso. Devo dare tempo al corpo, ma l’importante è che le lesioni siano completamente recuperate, ed è fondamentale".

Nonostante le buone sensazioni, lo spagnolo è consapevole che la strada è ancora lunga: "Sto tirando del fisico che non ho". Durante la sua lunga assenza per infortunio, Martín ha visto il compagno Marco Bezzecchi progredire in modo straordinario all’interno di Aprilia, fino a diventare un candidato a tutto.

"Sappiamo che ci sono rivali che sono migliorati e non hanno ancora mostrato le loro carte. Ma avere un compagno veloce come Bezzecchi è molto positivo", osserva Martín, che ritiene che l’attuale campione in carica, Marc Marquez, non si sia ancora realmente espresso in questo inizio di stagione. "Più che Ducati, il rivale è Marquez, ma Marco è andato molto forte", concede.

Potrebbe interessarti:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Quartararo: "Ho le idee chiare sul mio futuro e questo mi aiuta mentalmente"
Prossimo Articolo MotoGP | Bagnaia: "Le differenze dalla GP25 sono poche, ma sono quelle giuste"

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP | Acosta: "Devo imparare a gestire i momenti difficili"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Acosta: "Devo imparare a gestire i momenti difficili"
More from
Jorge Martin

MotoGP | Aprilia segreta: c'è un doppio condotto nascosto sotto al cupolino

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Aprilia segreta: c'è un doppio condotto nascosto sotto al cupolino

MotoGP | Martin: "Con questa Aprilia posso esprimere tutto il mio potenziale"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Martin: "Con questa Aprilia posso esprimere tutto il mio potenziale"

MotoGP | Martin: "Guido in modo più naturale, è il primo giorno che sento la moto mia"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Martin: "Guido in modo più naturale, è il primo giorno che sento la moto mia"
More from
Aprilia Racing Team

MotoGP | Bezzecchi: "Spero di lottare per il titolo, ma piedi per terra"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi: "Spero di lottare per il titolo, ma piedi per terra"

MotoGP | Bezzecchi e Martín pronti per Buriram: "Con Aprilia vogliamo cominciare bene"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi e Martín pronti per Buriram: "Con Aprilia vogliamo cominciare bene"

MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

Ultime notizie

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

Speciale
Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

Formula 1
F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi

WEC
WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi