Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

Speciale
Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

Formula 1
F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi

WEC
WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi

Il vero problema delle auto plug-in

Prodotto
Motor1.com Italia
Il vero problema delle auto plug-in

F1 | Cambio al vertice di Pirelli Motorsport: Dario Marrafuschi sostituirà Mario Isola

Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Cambio al vertice di Pirelli Motorsport: Dario Marrafuschi sostituirà Mario Isola

MotoGP | Bezzecchi: "Spero di lottare per il titolo, ma piedi per terra"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi: "Spero di lottare per il titolo, ma piedi per terra"

MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"
Reactions
MotoGP Thailandia

MotoGP | Quartararo: "Ho le idee chiare sul mio futuro e questo mi aiuta mentalmente"

Per Fabio Quartararo questo fine settimana a Buriram inizia la sua ultima stagione con la Yamaha, un anno che potrebbe rivelarsi molto lungo a causa delle scarse aspettative sulla nuova M1 V4.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

A pochi giorni dal compimento dei suoi 27 anni, Fabio Quartararo si appresta ad affrontare la sua ottava stagione in MotoGP senza un obiettivo chiaro, se non quello di cercare di far passare il tempo il più velocemente possibile prima di iniziare, nella prossima stagione, una nuova fase della sua carriera con tanto di cambio di costruttore.

Yamaha, il marchio che lo ha portato nel 2019 in MotoGP e con cui ha vinto il campionato nel 2021, si è impegnato a realizzare una nuova moto da zero, rinunciando alla sua filosofia del motore a quattro cilindri in linea per seguire gli altri costruttori e costruire un V4 che, al momento, non sta rendendo all'altezza di ciò che ci si aspetta da un costruttore del potenziale della Casa di Iwata.

Per Quartararo gli obiettivi di quest'anno non sono chiari, al di là di lasciar passare il tempo.

"Non ho aspettative", ha ammesso giovedì alla vigilia del Gran Premio di Thailandia, che si terrà questo fine settimana a Buriram. "È difficile mantenere la calma perché sono consapevole del mio potenziale", ha aggiunto il pilota, per giustificare i suoi attacchi di rabbia, sia in moto che ai box.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Quartararo è stato quello che più di tutti ha spinto la Yamaha a realizzare la nuova moto V4, ma il risultato è lontano da quello che il francese si aspettava. "A settembre, quando ho provato la moto a Barcellona, le sensazioni non erano delle migliori perché il motore era nuovo, e la situazione non è cambiata molto", spiega per giustificare la scarsa progressione.

Il francese ritiene che il costruttore dovrebbe fare un passo avanti con la nuova moto. "Sono gli ingegneri che devono trovare qualcosa che ci permetta di trovare una base", sottolinea prima di quantificare in secondi la perdita della moto con il nuovo motore Yamaha rispetto a quello dell'anno precedente, che montava ancora il quattro cilindri in linea.

"Il ritmo della simulazione di gara nei test è stato più o meno sette decimi più lento rispetto a quello dell'anno scorso. Yamaha non sa quando la moto sarà veloce, ma in sei mesi non siamo riusciti a migliorare", si rammarica.

Con gli annunci di nuovi acquisti e rinnovi bloccati, Quartararo non può rivelare il suo futuro, che lo porterà a correre con la Honda nelle prossime due stagioni. "Non posso dire molto sul mio futuro, solo che ho le idee chiare e questo mi aiuta anche mentalmente. Honda ha una moto che va bene", ammette tuttavia il ragazzo di Nizza.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più
Prossimo Articolo MotoGP | Martin: "Più che la Ducati, il vero rivale da battere è Marquez"

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non ho la forza fisica del 2025, ho bisogno di una moto che giri senza forzarla"

MotoGP | Acosta: "Devo imparare a gestire i momenti difficili"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Acosta: "Devo imparare a gestire i momenti difficili"
More from
Fabio Quartararo

MotoGP | Test più duri del previsto per Yamaha: "Capiamo la frustrazione di Quartararo"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Test più duri del previsto per Yamaha: "Capiamo la frustrazione di Quartararo"

MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

MotoGP | Quartararo mastica amaro: "Siamo quasi 1" più lenti dell'anno scorso"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Quartararo mastica amaro: "Siamo quasi 1" più lenti dell'anno scorso"
More from
Yamaha Factory Racing

MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

MotoGP | Quartararo: "Non sono pronto e non lo sarò nemmeno tra un mese"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Quartararo: "Non sono pronto e non lo sarò nemmeno tra un mese"

MotoGP | Quartararo perde la pazienza: gestaccio di frustrazione alla Yamaha

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Quartararo perde la pazienza: gestaccio di frustrazione alla Yamaha

Ultime notizie

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

Speciale
Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"

F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

Formula 1
F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"

WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi

WEC
WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi