MotoGP | Quartararo: "Ho le idee chiare sul mio futuro e questo mi aiuta mentalmente"
Per Fabio Quartararo questo fine settimana a Buriram inizia la sua ultima stagione con la Yamaha, un anno che potrebbe rivelarsi molto lungo a causa delle scarse aspettative sulla nuova M1 V4.
A pochi giorni dal compimento dei suoi 27 anni, Fabio Quartararo si appresta ad affrontare la sua ottava stagione in MotoGP senza un obiettivo chiaro, se non quello di cercare di far passare il tempo il più velocemente possibile prima di iniziare, nella prossima stagione, una nuova fase della sua carriera con tanto di cambio di costruttore.
Yamaha, il marchio che lo ha portato nel 2019 in MotoGP e con cui ha vinto il campionato nel 2021, si è impegnato a realizzare una nuova moto da zero, rinunciando alla sua filosofia del motore a quattro cilindri in linea per seguire gli altri costruttori e costruire un V4 che, al momento, non sta rendendo all'altezza di ciò che ci si aspetta da un costruttore del potenziale della Casa di Iwata.
Per Quartararo gli obiettivi di quest'anno non sono chiari, al di là di lasciar passare il tempo.
"Non ho aspettative", ha ammesso giovedì alla vigilia del Gran Premio di Thailandia, che si terrà questo fine settimana a Buriram. "È difficile mantenere la calma perché sono consapevole del mio potenziale", ha aggiunto il pilota, per giustificare i suoi attacchi di rabbia, sia in moto che ai box.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto di: Steve Wobser / Getty Images
Quartararo è stato quello che più di tutti ha spinto la Yamaha a realizzare la nuova moto V4, ma il risultato è lontano da quello che il francese si aspettava. "A settembre, quando ho provato la moto a Barcellona, le sensazioni non erano delle migliori perché il motore era nuovo, e la situazione non è cambiata molto", spiega per giustificare la scarsa progressione.
Il francese ritiene che il costruttore dovrebbe fare un passo avanti con la nuova moto. "Sono gli ingegneri che devono trovare qualcosa che ci permetta di trovare una base", sottolinea prima di quantificare in secondi la perdita della moto con il nuovo motore Yamaha rispetto a quello dell'anno precedente, che montava ancora il quattro cilindri in linea.
"Il ritmo della simulazione di gara nei test è stato più o meno sette decimi più lento rispetto a quello dell'anno scorso. Yamaha non sa quando la moto sarà veloce, ma in sei mesi non siamo riusciti a migliorare", si rammarica.
Con gli annunci di nuovi acquisti e rinnovi bloccati, Quartararo non può rivelare il suo futuro, che lo porterà a correre con la Honda nelle prossime due stagioni. "Non posso dire molto sul mio futuro, solo che ho le idee chiare e questo mi aiuta anche mentalmente. Honda ha una moto che va bene", ammette tuttavia il ragazzo di Nizza.
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Test più duri del previsto per Yamaha: "Capiamo la frustrazione di Quartararo"
MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"
MotoGP | Quartararo mastica amaro: "Siamo quasi 1" più lenti dell'anno scorso"
MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027
MotoGP | Quartararo: "Non sono pronto e non lo sarò nemmeno tra un mese"
MotoGP | Quartararo perde la pazienza: gestaccio di frustrazione alla Yamaha
Ultime notizie
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"
Mario Isola nominato direttore generale ACI Sport: sarà "un top player per l'automobilismo italiano"
F1 | Ceccarelli: "I piloti aiutati dal muretto nella gestione dell'energia"
WEC | Peugeot pronta a graffiare: 9X8 con la livrea 'Hypergraphs' in omaggio alle GTi
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments