MotoGP | Quartararo: "Ho le idee chiare sul mio futuro e questo mi aiuta mentalmente"

A pochi giorni dal compimento dei suoi 27 anni, Fabio Quartararo si appresta ad affrontare la sua ottava stagione in MotoGP senza un obiettivo chiaro, se non quello di cercare di far passare il tempo il più velocemente possibile prima di iniziare, nella prossima stagione, una nuova fase della sua carriera con tanto di cambio di costruttore.

Yamaha, il marchio che lo ha portato nel 2019 in MotoGP e con cui ha vinto il campionato nel 2021, si è impegnato a realizzare una nuova moto da zero, rinunciando alla sua filosofia del motore a quattro cilindri in linea per seguire gli altri costruttori e costruire un V4 che, al momento, non sta rendendo all'altezza di ciò che ci si aspetta da un costruttore del potenziale della Casa di Iwata.

Per Quartararo gli obiettivi di quest'anno non sono chiari, al di là di lasciar passare il tempo.

"Non ho aspettative", ha ammesso giovedì alla vigilia del Gran Premio di Thailandia, che si terrà questo fine settimana a Buriram. "È difficile mantenere la calma perché sono consapevole del mio potenziale", ha aggiunto il pilota, per giustificare i suoi attacchi di rabbia, sia in moto che ai box.

Quartararo è stato quello che più di tutti ha spinto la Yamaha a realizzare la nuova moto V4, ma il risultato è lontano da quello che il francese si aspettava. "A settembre, quando ho provato la moto a Barcellona, le sensazioni non erano delle migliori perché il motore era nuovo, e la situazione non è cambiata molto", spiega per giustificare la scarsa progressione.

Il francese ritiene che il costruttore dovrebbe fare un passo avanti con la nuova moto. "Sono gli ingegneri che devono trovare qualcosa che ci permetta di trovare una base", sottolinea prima di quantificare in secondi la perdita della moto con il nuovo motore Yamaha rispetto a quello dell'anno precedente, che montava ancora il quattro cilindri in linea.

"Il ritmo della simulazione di gara nei test è stato più o meno sette decimi più lento rispetto a quello dell'anno scorso. Yamaha non sa quando la moto sarà veloce, ma in sei mesi non siamo riusciti a migliorare", si rammarica.

Con gli annunci di nuovi acquisti e rinnovi bloccati, Quartararo non può rivelare il suo futuro, che lo porterà a correre con la Honda nelle prossime due stagioni. "Non posso dire molto sul mio futuro, solo che ho le idee chiare e questo mi aiuta anche mentalmente. Honda ha una moto che va bene", ammette tuttavia il ragazzo di Nizza.