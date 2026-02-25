MotoGP | Honda continua la sua ristrutturazione con l'uscita di un altro alto dirigente

Oltre a questa posizione dirigenziale, Hikaru Tsukamoto si occupa di tutti i settori relativi alle due ruote del marchio dall'ala dorata. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, a partire dal mese di aprile, quando entreranno in vigore questi cambiamenti nel calendario giapponese, l'ingegnere sarà trasferito in Cina.

La notizia, che negli ultimi giorni si è diffusa nel paddock della MotoGP già installato a Buriram, dove questo fine settimana prende il via il Campionato del Mondo, ha spinto coloro che lo hanno incontrato in qualche occasione negli ultimi anni ad augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura.

Honda non ha ancora comunicato chi lo sostituirà, ma si dà per scontato che si tratterà di una promozione interna. Questa operazione è solo l'ultima di una serie di cambiamenti avvenuti recentemente in Honda, nel tentativo di riconquistare il ruolo di protagonista nel campionato che aveva fino a poco tempo fa.

Sulla stessa linea è stata interpretata l'assunzione di Romano Albesiano come direttore tecnico in vista del 2025, dopo la sua esperienza in Aprilia. In precedenza, nel 2024, era stato Tetsuhiro Kuwata, fino ad allora direttore generale della Honda Racing Corporation (HRC), ad essere sostituito da Taichi Honda, proveniente dal reparto fuoristrada.

Koji Watanabe, Hikaru Tsukamoto (a destra) Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

L'uscita di Tsukamoto non avrà alcuna incidenza sull'ingresso di Fabio Quartararo in vista del 2026. Resta da vedere, in ogni caso, quale strategia verrà seguita con il francese, una volta che sarà nelle mani della sua nuova scuderia.

Non è chiaro nemmeno quale pilota formerà l'altra parte del team, dato che i contratti di Joan Mir e Luca Marini, la coppia di piloti che attualmente gareggia con la tuta della struttura giapponese, scadono alla fine di questo anno.

Honda può scegliere di rinnovare il contratto a uno dei due o cercare sul mercato un'alternativa, che potrebbe essere un giovane pilota promettente proveniente dalla Moto2. A questo proposito, Motorsport.com ritiene che il pilota con più possibilità di firmare con Honda sia David Alonso, ambito anche da altre case. Nel caso del colombiano, le elevate richieste economiche dell'agenzia che lo rappresenta potrebbero giocare un ruolo determinante per il futuro del pilota di Aspar.