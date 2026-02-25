Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili

Prodotto
Motor1.com Italia
La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili

MotoGP | Honda continua la sua ristrutturazione con l'uscita di un altro alto dirigente

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Honda continua la sua ristrutturazione con l'uscita di un altro alto dirigente

WRC | Presentato il nuovo percorso del Rally di Grecia: c'è anche un parco chiuso su un traghetto

WRC
Rally di Grecia
WRC | Presentato il nuovo percorso del Rally di Grecia: c'è anche un parco chiuso su un traghetto

MotoGP | Tardozzi convinto: "Bagnaia è tornato, sarà un contendente al titolo"

MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Tardozzi convinto: "Bagnaia è tornato, sarà un contendente al titolo"

F1 | Ferrari: lo scarico soffiato della SF-26 può valere fino a mezzo secondo

Formula 1
F1 | Ferrari: lo scarico soffiato della SF-26 può valere fino a mezzo secondo
MotoGP Thailandia

MotoGP | Honda continua la sua ristrutturazione con l'uscita di un altro alto dirigente

Honda è ancora immersa in un periodo di ristrutturazione interna, il cui ultimo passo sarà il trasferimento di Hikaru Tsukamoto, finora presidente della divisione Ricerca e Sviluppo dell'azienda, con un'influenza diretta sulla MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Joan Mir, Honda HRC

Oltre a questa posizione dirigenziale, Hikaru Tsukamoto si occupa di tutti i settori relativi alle due ruote del marchio dall'ala dorata. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, a partire dal mese di aprile, quando entreranno in vigore questi cambiamenti nel calendario giapponese, l'ingegnere sarà trasferito in Cina.

La notizia, che negli ultimi giorni si è diffusa nel paddock della MotoGP già installato a Buriram, dove questo fine settimana prende il via il Campionato del Mondo, ha spinto coloro che lo hanno incontrato in qualche occasione negli ultimi anni ad augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura.

Honda non ha ancora comunicato chi lo sostituirà, ma si dà per scontato che si tratterà di una promozione interna. Questa operazione è solo l'ultima di una serie di cambiamenti avvenuti recentemente in Honda, nel tentativo di riconquistare il ruolo di protagonista nel campionato che aveva fino a poco tempo fa.

Sulla stessa linea è stata interpretata l'assunzione di Romano Albesiano come direttore tecnico in vista del 2025, dopo la sua esperienza in Aprilia. In precedenza, nel 2024, era stato Tetsuhiro Kuwata, fino ad allora direttore generale della Honda Racing Corporation (HRC), ad essere sostituito da Taichi Honda, proveniente dal reparto fuoristrada.

Koji Watanabe, Hikaru Tsukamoto (derecha)

Koji Watanabe, Hikaru Tsukamoto (a destra)

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

L'uscita di Tsukamoto non avrà alcuna incidenza sull'ingresso di Fabio Quartararo in vista del 2026. Resta da vedere, in ogni caso, quale strategia verrà seguita con il francese, una volta che sarà nelle mani della sua nuova scuderia.

Non è chiaro nemmeno quale pilota formerà l'altra parte del team, dato che i contratti di Joan Mir e Luca Marini, la coppia di piloti che attualmente gareggia con la tuta della struttura giapponese, scadono alla fine di questo anno.

Honda può scegliere di rinnovare il contratto a uno dei due o cercare sul mercato un'alternativa, che potrebbe essere un giovane pilota promettente proveniente dalla Moto2. A questo proposito, Motorsport.com ritiene che il pilota con più possibilità di firmare con Honda sia David Alonso, ambito anche da altre case. Nel caso del colombiano, le elevate richieste economiche dell'agenzia che lo rappresenta potrebbero giocare un ruolo determinante per il futuro del pilota di Aspar. 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Tardozzi convinto: "Bagnaia è tornato, sarà un contendente al titolo"
Prossimo Articolo MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

La MotoGP vuole introdurre un salario minimo per i piloti a partire dal 2027

MotoGP
MotoGP
Thailandia
La MotoGP vuole introdurre un salario minimo per i piloti a partire dal 2027

MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Rins: "Ora che pare che Fabio andrà via, vediamo se Yamaha presterà più attenzione agli altri"

MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"
More from
Joan Mir

MotoGP | Puig cauto sui progressi Honda: "Ne riparliamo domenica dopo la gara"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Puig cauto sui progressi Honda: "Ne riparliamo domenica dopo la gara"

MotoGP | Honda sposta le pinne in coda: la RC213V cerca non solo carico

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Honda sposta le pinne in coda: la RC213V cerca non solo carico

MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"
More from
Honda HRC

MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ecco perché i team non hanno ancora annunciato i loro acquisti per il 2027

MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP | Marini: "Honda migliorata, ma non siamo ancora dove vorremmo essere"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Marini: "Honda migliorata, ma non siamo ancora dove vorremmo essere"

Ultime notizie

MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili

Prodotto
Motor1.com Italia
La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili