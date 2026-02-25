Vai al contenuto principale

Intervista
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Tardozzi convinto: "Bagnaia è tornato, sarà un contendente al titolo"

Sepang ha dato speranza e Buriram sembra averla confermata: Pecco Bagnaia sta tornando competitivo dopo un 2025 difficile e Davide Tardozzi è sicuro che "è tornato".

Gerald Dirnbeck
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Dopo un 2025 segnato da una profonda crisi, Pecco Bagnaia è tornato competitivo nei test in vista della nuova stagione di MotoGP. Già in quelli di Sepang, in Malesia, il tre volte campione del mondo aveva sottolineato di aver ritrovato delle buone sensazioni. La sua Ducati, infatti, gli permetteva di nuovo di frenare come voleva.

Tuttavia, i due giorni di prove a Buriram, in Thailandia, sono stati più decisivi, poiché negli stessi test tenutisi un anno fa, l'italiano ha scoperto per la prima volta i problemi che lo hanno afflitto durante tutto lo scorso campionato, portandolo al suo peggior anno nella classe regina.

"Rispetto all'anno scorso, è molto meglio", ha affermato sollevato dopo il test tenutosi al Chang International Circuit. "L'anno scorso, il primo giorno di prove in Thailandia è stato molto difficile, mentre ora mi sono sentito meglio con la nuova moto fin dal primo momento. Credo che quando ti senti bene sulla moto, guidare è semplicemente divertente. Mi diverto moltissimo. Così è più facile".

Bagnaia ha lavorato principalmente con il serbatoio più piccolo, per le Sprint. Anche questo elemento gli ha creato problemi in passato. Il primo giorno di test a Buriram ha completato una simulazione di Sprint soddisfacente. Il secondo giorno invece, ha interrotto una simulazione di gara lunga dopo pochi giri.

"C'era qualcosa che non lo soddisfaceva", ha rivelato il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, "e ha deciso di fermarsi prima. Non stava andando male, ma l'ha interrotta perché voleva andare più veloce di quanto gli fosse possibile". Nel test del "time attack", Bagnaia è stato altrettanto competitivo, alla pari del suo compagno di box, Marc Marquez.

Tardozzi ritiene che Bagnaia avrebbe potuto essere ancora più veloce nel suo giro di qualifica. Per questo è convinto: "Siamo molto contenti che Pecco sia tornato, perché sembra che sarà uno dei contendenti al titolo mondiale".

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia ha confermato le sue buone sensazioni e si mostra fiducioso.

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Già dopo i test di Sepang, il numero 63 aveva elogiato il lavoro degli ingegneri di Borgo Panigale, che gli avevano permesso di ritrovare le sue buone sensazioni. La moto attuale è tornata ad avere quel carattere che gli calza a pennello? "Per me è diversa, ma si adatta meglio al mio stile di guida e riesco a lavorarci meglio", ha affermato Bagnaia. "L'anno scorso ho dovuto soffrire fin dall'inizio. Appena arrivato qui, ho avuto un buon inizio, ma non come in Malesia".

"In gara (GP di Thailandia 2025) ho avuto grossi problemi. È vero che sono salito sul podio, ma le mie sensazioni non erano delle migliori. In questo test abbiamo lavorato molto duramente su nuove soluzioni, molto duramente per capire la moto. Credo che abbiamo fatto un altro passo avanti. Ci manca ancora qualcosa e spero che lo troveremo durante il weekend di gara, ma sono contento". E cosa manca ancora a Bagnaia? "Un po' più di costanza in frenata".

"A volte riesco a frenare bene, altre volte la moto inizia a scuotersi un po'. Entriamo più velocemente in curva, quindi dobbiamo essere più costanti". Per quanto riguarda l'aerodinamica, ha optato per il suo pacchetto preferito, quello del 2024.

Bagnaia ha anche chiarito il suo futuro negli ultimi giorni. Dopo il primo giorno di prove, ha confermato di aver preso una decisione. Anche se non lo ha detto chiaramente, il prossimo anno sarà il compagno di squadra di Marco Bezzecchi in Aprilia. Il futuro è chiaro e i test sono andati molto bene. Il piemontese affronta quindi l'inizio della stagione 2026 con tranquillità: "Sono contento delle mie sensazioni in questo test. La pre-season è finita molto meglio rispetto all'anno scorso, quindi le mie sensazioni sono molto buone".

"Ora è il momento di iniziare la stagione e lottare, ma per ora posso solo dire che sono contento. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza solido durante i test. La Malesia è stata importante, ma per me questi test sono stati molto più importanti se penso all'anno scorso", ha concluso.

