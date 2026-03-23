La MotoGP è tornata in Brasile troppo presto e in modo troppo improvvisato

A meno di una settimana dall’arrivo della MotoGP ad Austin, dove è prevista la presenza dei vertici di Liberty Media, nuova proprietaria del campionato mondiale, l’immagine trasmessa a Goiania non è sicuramente quella che i nuovi dirigenti avrebbero voluto vedere. A quasi trent'anni dall'ultimo Gran Premio del Brasile, il ritorno della competizione si è trasformato in un incubo per i dirigenti di Dorna, il promotore, ribattezzato già diverse settimane fa come MotoGP Sports Entertainment.

Le piogge torrenziali che negli ultimi giorni si sono abbattute sulla zona in cui sorge l'Autodromo Ayrton Senna hanno messo a nudo le lacune dei protocolli applicati, che ora devono essere rivisti per evitare immagini come quelle viste questo sabato, il cui programma è stato irrimediabilmente alterato a causa dell'enorme buca apparsa sul rettilineo principale, che ha portato a ritardare di oltre un'ora e mezza l'inizio della Sprint.

La prima difficoltà risiede nella posizione geografica di Goiania, situata nella zona tropicale del Brasile, dove la stagione delle piogge va da dicembre a marzo. Si dà il caso che, storicamente, la terza settimana di marzo sia quella in cui si accumula più acqua di tutto l’anno.

Il primo inconveniente: andare in Brasile nella stagione delle piogge

Le forti precipitazioni che si sono abbattute sul circuito da lunedì e che sono proseguite per tutta la giornata di martedì hanno causato l'allagamento di diverse zone dell'impianto. Nelle immagini a cui Motorsport.com ha avuto accesso si potevano osservare la curva di ingresso al traguardo e l'accesso alla pitlane completamente allagati, così come il tunnel di ingresso al paddock. Lo scenario era di assoluta provvisorietà, con macchinari e personale al lavoro in diversi punti, per sgomberare e pulire un circuito completamente ricoperto di fango.

La pioggia allaga la pista ai bordi del circuito Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tuttavia, mercoledì, dopo che gli addetti hanno lavorato senza sosta, il panorama ha cominciato a schiarirsi con l'aiuto dell'alba e dell'aumento della temperatura. La situazione ha persino portato le autorità dello Stato di Goias ad inviare una trentina di detenuti dalle carceri più vicine, ai quali sono stati affidati i lavori di rimozione dei detriti, nell'ambito di un programma di reinserimento. Venerdì è iniziato il Gran Premio, anche se le sessioni sono state condizionate. In parte, dal ritorno della pioggia.

Un enorme buco in mezzo alla pista

Sabato, tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente, dopo che i piloti hanno scoperto, appena terminate qualifiche della MotoGP, una protuberanza che nascondeva un buco di dimensioni considerevoli, proprio sul rettilineo del traguardo. È stato avviato il protocollo abituale in questi casi e, dopo un sopralluogo da parte del personale addetto alla sicurezza, è stata presa la decisione di sospendere l'attività per riparare il buco, che diventava sempre più grande.

L'area interessata è stata aperta, pulita e riempita di cemento prima di essere nuovamente sigillata con lastre di asfalto. Un lavoro raffazzonato che ha salvato la giornata, esclusivamente, per un motivo: "Perché il buco era fuori dalla traiettoria, solo per questo", ha detto Marc Marquez, dopo aver vinto la Sprint. "Sono cose che capitano nei nuovi circuiti. C'è stato un momento in cui mi sono un po' arrabbiato, perché per un pilota non è facile attivarsi, disattivarsi e ricominciare a concentrarsi. Abbiamo i nostri rituali. Bisogna migliorarlo per il futuro. Per essere un circuito nuovo, ci sono già delle ondulazioni, dato che il terreno sottostante si muove", ha assicurato lo spagnolo.

Riparazione del buco sulla pista Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Credo che siamo venuti qui un po' presto e le cose non fossero finite al cento per cento. Ma tutto l'impegno che stanno mettendo ci sta permettendo di correre, e la pista è molto bella", ha aggiunto Pecco Bagnaia.

L'asfalto che si sgretola porta all'accorciamento del GP

Ma le cose possono sempre peggiorare e la ciliegina sulla torta è arrivata domenica, quattro minuti prima dell'evento clou del weekend, la gara di MotoGP che, sulla stessa griglia, è stata ridotta da 31 a 23 giri, senza che molti piloti se ne rendessero conto. "Non me ne sono nemmeno accorto, sono sceso in pista e pensavo si trattasse di un errore", ha confessato Jorge Martin, alla fine secondo al traguardo. "Ho chiesto al mio team di posticipare l'inizio della gara, il mio tecnico stava ancora riprogrammando l'elettronica a un minuto dalla partenza... è stato un po' affrettato", ha aggiunto Alex Marquez. Questa volta è stato il degrado dell'asfalto in alcune parti della pista, principalmente alle curve 11 e 12, a costringere ad accorciare al massimo la gara (del 25% dei giri), con i piloti che subivano colpi di sassi vaganti al collo e alle braccia.

L' asfalto della pista di Goiânia dopo la MotoGP Foto di: Guilherme Longo

Nel suo desiderio di incorporare nuovi paesi nel suo calendario sempre più ampio, Dorna ha scommesso sul ritorno quest'anno a Goiania, che ha già ospitato tre edizioni tra il 1987 e il 1989. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno lavorato per tornare nel calendario della MotoGP, un desiderio che si è concretizzato nel 2024, con un annuncio ufficiale. Fin dall'inizio, la data prevista per il ritorno era fissata al 2026, ma la realtà vissuta questo fine settimana induce a pensare che i lavori non siano stati completati in tempo, e la carenza di servizi è notevole in un campionato che aspira a crescere a tutti i livelli.

Il promotore locale della gara è la società Brasil Motorsport, la stessa che si occupa di organizzare l'evento di Formula 1 ad Interlagos, e il cui CEO è Alan Adler. Sebbene sia a capitale privato ed abbia una grande esperienza nell'organizzazione di eventi legati al mondo dei motori, la situazione di questo fine settimana ha messo in difficoltà l'azienda. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, l'investimento effettuato per la ristrutturazione del circuito si aggira intorno ai 250 milioni di real, quasi 50 milioni di dollari.

L'investimento ha incluso la riasfaltatura di un tracciato posato su un sottosuolo molto poroso, che con il diluvio si è spostato. Questo spiega la buca, anche se non è stato l'unico problema. Le pozzanghere non sono scomparse in nessun momento, nonostante il caldo e il fatto che non piovesse da 24 ore. “Sembra che piova sotto il circuito”, ha descritto in modo eloquente Marquez al termine della giornata di venerdì.

Sebbene sia vero che l’amministrazione locale abbia dato il via libera solo lo scorso anno alla voce di bilancio destinata a ristrutturare il vecchio circuito, per convertirlo in un impianto conforme agli standard attuali, l’esempio di questo fine settimana implica la necessità di rivedere determinati protocolli di controllo.

"Mi dispiace molto vedere queste cose. Sono molto deluso dal livello di preparazione di questo circuito. Ci viene ripetuto che la MotoGP deve migliorare, ma per raggiungere il livello a cui aspiriamo non possiamo permetterci queste situazioni", si rammaricava Davide Brivio, direttore del team Trackhouse. "Nelle riunioni che abbiamo avuto di recente ci chiedono di investire di più nell’esposizione, di renderci più visibili e di aggiornare e migliorare le nostre strutture di ospitalità. Ma la MotoGP deve fare la sua parte. Quello che vogliamo è non trovarci più in queste situazioni", ha aggiunto il dirigente.

Il guanto di sfida è stato raccolto da Pecco Bagnaia. "L’immagine del campionato verso l’esterno non è un mio problema. Spero solo che Dorna e Liberty Media siano in grado di capire bene come migliorare", ha avvertito l’italiano.