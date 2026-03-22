MotoGP | Bezzecchi: "Visto dove eravamo venerdì, non avrei mai pensato di vincere"

Marco Bezzecchi è senza ombra di dubbio l'uomo del momento in MotoGP. Quella conquistata nel Gran Premio del Brasile è la quarta vittoria consecutiva per lui se si contano anche le ultime due gare del 2025, e lo ha lanciato meritatamente in vetta alla classifica iridata. A renderlo però quasi incredulo è il modo in cui è riuscito ad uscire trionfante dal weekend di Goiania, che era iniziato nel peggiore dei modi per il pilota dell'Aprilia, che venerdì si era ritrovato addirittura 21° e relegato in Q1.

La sua progressione però poi è stata impressionante. Risalito fino al secondo posto in qualifica, ha chiuso al quarto posto nella Sprint, spiegando di non essere ancora a postissimo a livello di passo con la sua RS-GP. Il passaggio alla gomma posteriore media per la gara lunga è stata però un vero toccasana per lui: fin dal Warm-Up, si è capito che con questa mescola era in grado di volare e poi lo ha confermato anche in gara, comandando dall'inizio alla fine per il quarto GP consecutivo.

"E' stata bellissima. Una gran giornata ed una gran gara. Visto dove eravamo venerdì, onestamente non avrei mai pensato di riuscire a vincere. Però ieri abbiamo fatto un bel miglioramento e anche ieri sera abbiamo lavorato duro. Stamattina mi sono subito sentito bene e anche Valentino (Rossi) mi ha scritto che mi vedeva bene e questo mi ha caricato. Ci ho creduto, mi sono sentito bene ed è stato bellissimo. Sono molto contento", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Quando poi gli è stato domandato come abbia fatto a reagire ad un inizio così drammatico, ha proseguito: "Venerdì sicuramente ho avuto un momento, poco dopo le interviste, che mi dicevo: 'oggi abbiamo fatto proprio schifo, come mai siamo andati così male?'. Era stata una giornata anche con delle condizioni strane, ma era stato così per tutti, quindi avevamo semplicemente preso la paga. Poi mi sembrava di non sentirmi bene, ma finché non guardi bene tutti i dati rimani sempre col dubbio".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ma abbiamo visto subito che potevamo sistemare la moto e che anche io potevo fare dei miglioramenti a livello di guida. Ieri quindi ero motivato, ero bello carico, e sono riuscito a fare una bella qualifica. Ero molto teso, ma sapevo che sarebbe stato cruciale. Nonostante non fossi a postissimo nella Sprint, sapevo di poter limare ancora qualcosa, anche se non mi aspettavo di trovarmi così bene con la gomma posteriore media, non avendoci girato mai praticamente nel corso del weekend", ha aggiunto.

Quel che è certo è che ormai sembra un trend piuttosto consolidato quello che lo vede brillare soprattutto quando alla domenica si corre con la gomma media: "Con la gomma più dura, tutte le moto guadagnano di stabilità, quindi diventa un po' meno nervosa da guidare. Con la soft invece va più forte, ma è più incazzata, quindi col fatto che ieri non ero ancora così a posto, tutti questi movimenti mi creavano un po' di problemi. Invece in Thailandia, per esempio, mi trovavo bene anche con la soft ed ero stato io a sbagliare nella Sprint. Oggi è andata meglio con la media e va bene così".

Infine, il riminese ha voluto dedicare un pensiero a Roberto Lunadei, ex pilota e poi meccanico in diverse squadre del paddock, scomparso la scorsa settimana in un incidente stradale: "Roby era un personaggio importante in questo paddock, era amico di tutti. Io lo conoscevo molto bene, perché abitavamo anche vicini, quindi volevo mandare un abbraccio a tutta la sua famiglia, a sua figlia che ho visto la settimana scorsa prima di partire, e dedicargli questa vittoria".