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MotoGP | Un enorme buco sul rettilineo: un nuovo problema per il Circuito di Goiania

Si è aperto un enorme buco nel mezzo del rettilineo di arrivo dell'Autodromo Ayrton Senna di Goiania, dove gli operai stanno lavorando contro il tempo per ripararlo. Per il momento le attività sono state sospese fino alle due del pomeriggio, ora locale.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Modificato:
Buco sul rettilineo di partenza/arrivo

Dopo la Q2 della MotoGP del Gran Premio del Brasile è comparsa una buca nel mezzo del rettilineo principale del Circuito di Goiania; inizialmente piccola, si è poi allargata e, soprattutto, ha continuato ad andare sempre più in profondità nell’asfalto.

I piloti lo hanno notato e hanno avvisato i team, che hanno subito dato l'allarme. Gli addetti alla pista sono entrati in azione, aprendo un enorme varco per ripulire il buco e riempirlo, operazioni seguite da vicino da Carmelo Ezpeleta, il CEO della Dorna.

L'organizzazione ha annunciato che l'attività in pista sarebbe stata sospesa. "A causa delle forti piogge che hanno recentemente colpito la regione, si è verificato un problema sulla superficie del rettilineo principale dell'Autodromo Internazionale di Goiania – Ayrton Senna", spiega una nota.

Buco sul rettilineo di partenza/arrivo

Buco sul rettilineo di partenza/arrivo

Foto di: German Garcia

"La FIM e la MotoGP, insieme al promotore locale, stanno lavorando per risolvere questo problema il prima possibile. A causa del tempo necessario per completare le riparazioni, quando riprenderà l'attività in pista, la prossima sessione sarà la MotoGP Tissot Sprint".

"Le qualifiche per le categorie Moto2 e Moto3 sono state rinviate fino a nuovo avviso. Ulteriori informazioni saranno fornite alle 14:00 ora locale (le 18:00 in Italia)", conclude il comunicato.

C'è preoccupazione per quanto accaduto, poiché, nonostante si stia lavorando alacremente, non è facile effettuare una riparazione che garantisca la sicurezza dei piloti, per quanto il rettilineo abbia una larghezza di circa 18 metri, dato che la buca si trova proprio al centro dell'ingresso al traguardo.

Buco sul rettilineo di partenza/arrivo

Buco sul rettilineo di partenza/arrivo

Foto di: German Garcia

Tome Alfonso, responsabile della sicurezza della FIM MotoGP, ha dichiarato: "A causa delle forti piogge degli ultimi giorni, si è verificato un cedimento della superficie della pista causato dal movimento del terreno".

"È fuori dalla traiettoria ideale, ma stiamo già risolvendo il problema. Se tutto va bene, dovremmo poter disputare lo Sprint della MotoGP già oggi", ha concluso.

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