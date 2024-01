IMSA | Daytona, Libere 4: ok Cadillac, bene Porsche e Lamborghini

La Cadillac fa filotto di primati e si mette dietro tutte le rivali anche nelle Prove Libere 4 della 24 di Daytona, che sabato darà ufficialmente il via alla stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship.

Questi ultimi 60' di attività in pista si sono svolti ancora una volta con il caldo (30°C), ma sono stati interrotti a circa 15' dal termine per un'uscita di pista alla curva 2 di Lance Willsey, che tradito dalla pista sporca fuori traiettoria ha sbandato piombando a muro con la Ligier #33 della Sean Creech Motorsports.

La bandiera rossa è stata esposta per poi ripartire con 9' sul cronometro, ma in quel momento la V-Series.R #31 della Action Express Racing era già salita al comando assoluto e in Classe GTP con Jack Aitken in 1'35"983, senza che nessuno riuscisse successivamente a battere il britannico.

Al secondo posto si piazza la BMW #25 del Team RLL a +0"239, mentre quasi mezzo secondo se lo prende la Cadillac #01 della Chip Ganassi Racing terza.

Tutte e quattro le Porsche iscritte all'evento seguono la 'Caddy' gialla, con la 963 privata #85 della JDC-Miller Motorsports quarta e unica a rimanere sotto al secondo di ritardo dal leader, tenendosi dietro la #5 di Proton Competition e le ufficiali del Team Penske #6 e #7.

In fondo alla classifica di categoria rimangono le Acura #40 e #10 di WTR Andretti, e la BMW #24 di RLL (con pochi giri all'attivo) in ritardi abissali, ma comunque poco indicativi visto che tutti hanno cercato di dare spazio ad ogni pilota dell'equipaggio controllando che ogni cosa fosse in ordine, più che provare l'assalto al primato.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #31 Action Express Racing Cadillac V-Series.R: Pipo Derani, Jack Aitken, Tom Blomqvist

In Classe LMP2 è Mikkel Jensen a regalare la vetta alla Oreca #11 di TDS Racing in 1'39"078 rifilando oltre 7 decimi alla #88 di AF Corse e alla #18 di Era Motorsport.

Quarto crono per la APR #04 che domani sarà in Pole Position, in Top5 c'è anche la 'Spike' #99 di AO Racing, mentre 1"1 è il distacco della #8 di Tower sesta.

La Riley #74 conclude settima mettendosi alle spalle la #2 di United Autosports e la #52 di Inter Europol by PR1 Mathiasen, che assieme alla Ligier sopracitata completano la Top10; qui vedremo se il team SCM riuscirà a riparare i danni in tempo per la corsa.

Più lontane la United #22 e la DragonSpeed #81, nessun giro completato per la MDK by High Class Racing #20, che ha preferito fare solo dei passaggi di uscita e rientro.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #11 TDS Racing ORECA LMP2-Gibson: Steven Thomas, Mikkel Jensen, Hunter McElrea, Charles Milesi

Fra le GT3 è nuovamente una Porsche di Classe GTD a prendersi la testa: il miglior tempo lo stacca Thomas Preining in 1'47"072 con la 911 #43 della Andretti Motorsports, mentre Matteo Cairoli porta al secondo posto generale e in vetta alla GTD PRO la Lamborghini #60 di Iron Lynx in 1'47"239.

Andando avanti con le GTD, bene la BMW #96 di Turner Motorsport che è seconda a +0"386, di poco davanti alla Ferrari #023 di Triarsi Competizioni e alla Ford Mustang #55 di Proton Competition, con la Lamborghini #83 delle Iron Dames a concludere in Top5 con 0"7 di ritardo.

Dietro alla Huracan 'rosa' abbiamo la McLaren #70 di Inception Racing e le Porsche di Wright Motorsports #120 e MDK Motorsports #86, con la Ferrari #34 della Conquest Racing e la Mercedes #80 di Lone Star Racing a finire l'elenco dei primi 10, racchiusi nello spazio di 1" pieno.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #43 Andretti Motorsports Porsche 911 GT3 R: Jarett Andretti, Gabby Chaves, Scott Hargrove, Thomas Preining

In GTD PRO il secondo posto è della Ferrari #62 di Risi Competizione, molto vicina alla Lambo gialla, più attardate ci sono la Mercedes #75 di Sun Energy 1 e le Ford Mustang di Multimatic, tutte oltre il mezzo secondo.

La Corvette #3 ottiene il sesto tempo, la #4 l'ottavo e fra le Z06 di Pratt Miller Motorsports troviamo la Lamborghini #19 di Iron Lynx, prima del lotto ad essere oltre il secondo di distacco dalla gemella.

La McLaren #9 di Pfaff Motorsports e la Porsche-'Rexy' #77 di AO Racing chiudono la Top10 a distanze ampie, soprattutto la 911 che non ha cercato di realizzare crono di rilievo.

Non hanno girato le Corvette di AWA e le Aston Martin di Heart Of Racing, intente a risparmiare treni di gomme in vista della gara, scelta adottata anche dalla BMW #1 di Paul Miller Racing e dalla Lexus #14 di VasserSullivan, entrambe viste per qualche breve tornata, ma senza tempi validi.

Cala il sipario sulle prove ed ora le ultime preparazioni avverranno ai box per la 62a edizione della 24h di Daytona, con via previsto alle ore 13;40 di sabato, le 19;40 in Italia.

IMSA - 24h di Daytona: Prove Libere 4