IMSA | 24h di Daytona: rivoluzione nel BoP delle GT3, GTP uguali

E' un Balance Of Performance rivoluzionato quasi completamente quello che i vertici dell'IMSA SportsCar Championship hanno pubblicato per le GT3 che affronteranno la 24h di Daytona il 27-28 gennaio.

Quello che doveva essere un cambiamento tutto sommato ovvio l'anno scorso, non è mai arrivato, con conseguenti polemiche su vetture 'castrate' a priori. Ma se il 2023 ha insegnato qualcosa in un senso o nell'altro, ecco che un rimescolo delle carte è avvenuto invece in larghissima parte per l'edizione 2024 della gara della Florida.

E così, dopo i test Roar Before the 24 e le Qualifiche di domenica scorsa, a quanto pare i tecnici del campionato americano hanno preso in considerazione tutti i parametri e i dati dei Costruttori, applicando modifiche sostanziali nella nuova tabella.

Photo by: Art Fleischmann #17 AWA Corvette C8.R GTD: Anthony Mantella, Nico Varrone, Thomas Merrill, Charlie Eastwood

L'unica vettura che mantiene gli stessi valori della settimana scorsa è la Lexus coi suoi 1370 kg, doppio restrittore da 40mm e motore a 7200rpm, più ala a +5.3 e serbatoio da 107 litri.

Tutte le altre 10 Case rappresentate nelle Classi GTD PRO e GTD subiscono cambiamenti in male o in bene, a seconda dei punti di vista e delle situazioni.

Senz'altro i 10 kg in più che dovranno caricare le Ferrari 296 GT3, salendo a 1365 kg, non saranno graditi a Maranello, così come l'aumento di incidenza dell'ala posteriore a +3.8 (+1.0) e il litro in meno nel serbatoio, sceso a 104 l. Restano uguali i giri motore, fissati a 8000rpm (con meno spinta a seconda dei giri, però, e potenza media di -4.0 kW) e l'altezza da terra a 50mm, cioè pari a tutte le altre auto del gruppo.

Chi ingrassa maggiormente sono le Porsche 911-992, che dopo essere partite come più leggere in pista si beccano 20 kg salendo a 1325 kg, mantenendo un doppio restrittore da 36mm di diametro per un motore da 9400rpm, con ala posteriore che ha un'incidenza di +5.5 (-1.0) e serbatoio ampliato a 95 l (+2 l).

5 kg in più li prende anche la Lamborghini arrivando a 1355 kg, ma mantenendo uguale il resto, ossia serbatoio da 109 l, ala a +3.8, restrittore singolo di 50mm per 8500rpm del motore.

Una mazzata di +15 kg viene data infine alle nuovissime Ford Mustang, salite a quota 1330 kg, montando sempre un serbatoio da 109 l, doppio restrittore di 35mm (8250rpm) e ala a +6.8.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #78 Forte Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Misha Goikhberg, Loris Spinelli, Devlin Defrancesco, Sandy Mitchell

Passando invece a chi si vede scontata della zavorra partiamo in primis dalle Mercedes, ancora le più pesanti del lotto seppur scese di 15 kg, arrivando a 1375 kg. Le AMG GT3 avranno poi un doppio restrittore da 34.5mm (+1.0) e motore a 7700rpm, per una media di potenza di 8.5kW in più. L'ala ha minor incidenza con +1.5 (-1.0) e il serbatoio viene portato a 103 l (+3 l).

Le Aston Martin e le McLaren calano di 10 kg: per le Vantage GT3 EVO si arriva così a 1325 kg e con un serbatoio che è ampliato a 109 l (+1 l), continuando sui 7200rpm e ala a +4.8, mentre le 720S EVO saranno sui 1330 kg, 8000rpm, ala a +2.8 e serbatoio ora da 113 litri (+2 l), sempre il più capiente della categoria.

Le esordienti Corvette Z06 GT3.R mantengono i 1335 kg di peso, restrittore da 50mm per 8000rpm del motore; il serbatoio viene portato a 105 l (+2 l) e l'incidenza dell'ala a +4.3 (+1.0).

Le BMW non vedono modifiche al peso e con i loro 1310 kg diventano le più leggere in pista, anche se il serbatoio sale di 3 litri arrivando a 101. Uguale l'ala a +2.4 e i 7250rpm, ma modifiche in positivo per la potenza a +9.1 kW di media.

Per concludere, le Acura NSX hanno ancora 1320 kg nonostante un serbatoio più capiente di un paio di litri (111 l), continuando con ala a +4.8 e 7500rpm, ma incrementando di +7.1 kW la potenza media, con aumenti a seconda dei giri.

Photo by: Bob Meyer Foto di gruppo in griglia a Daytona

Non ci sono invece modifiche per quel che riguarda i prototipi LMDh della Classe GTP, il che non farà sicuramente piacere alla Acura, ancora il prototipo più pesante della categoria con un peso minimo imposto a 1072 kg, contro i 1051 kg della Porsche, i 1031 kg della BMW e i 1030 kg della Cadillac, la quale rimane la più leggera di tutte nonostante gli ottimi crono firmati nel Roar e la Pole con doppietta in Qualifica.

Negli altri parametri indicati, la ARX-06 ha una potenza massima di 520kW e 920MJ di energia a disposizione per ogni stint, mentre l'unità il motore a combustione interna (ICE) potrà andare a 9512 giri.

Le 963 avranno 519kW e 917MJ, con 8158rpm come limite, mentre le M Hybrid V8 sono a 514kW e 908MJ di energia, e ICE a 8000rpm. Infine le 510kW di potenza massima e 902MJ di energia sono stati assegnati alle V-Series.R, il cui motore ICE andrà a 8800rpm massimo.

Quest'anno ci sono anche dei parametri da osservare per la Classe LMP2, dato che la Sean Creech Motorsports si schiera con la Ligier, mentre tutti gli altri hanno le Oreca come modello.

Anche qui nessun cambiamento rispetto al Roar nelle differenze di configurazioni aerodinamiche (con scelte tra alto o basso carico) anteriori e posteriori, indicate con le incidenze concesse per le ali e le misure dei profili secondo quanto concesso tra le opzioni a disposizione.

IMSA - 24h di Daytona: BoP GTP

IMSA - 24h di Daytona: BoP GT3

IMSA - 24h di Daytona: BoP LMP2