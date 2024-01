IMSA | Daytona, Libere 1: Cadillac ricomincia a dettare... Legge

La settimana della 24h di Daytona entra finalmente nel vivo e sul circuito della Florida ricominciano le attività per preparare il primo round stagionale dell'IMSA SportsCar Championship 2024.

Sull'International Speedway splende il sole e le temperature sono salite fino ai 30°C, per cui condizioni decisamente differenti rispetto a sette giorni fa, quando erano cominciate le prove coi test Roar Before the 24.

La Cadillac ricomincia a dettare il ritmo grazie all'1'36"012 ottenuto da Scott Dixon in dirittura d'arrivo, migliorando il precedente primato stabilito da Sébastien Bourdais nelle prime battute della sessione con la V-Series.R #01 di Chip Ganassi Racing.

Al secondo posto si issa all'ultimo passaggio la BMW #25 del Team RLL con Connor De Phillippi al volante, portatosi a 0"127 dal leader e superando la Porsche #6 del Team Penske, seguita a sua volta dall'altra BMW con il #24.

La seconda Porsche ufficiale marchiata con il #7 è quinta a quasi mezzo secondo, seguita dalla Cadillac #31 della Action Express Racing e dalla Acura #40, per il momento la migliore delle vetture di WTR Andretti dato che la #10 conclude in coda al gruppo per 1"420, in una sofferenza che pare continuare a causa dell'eccessivo peso imposto dal BoP, rimasto uguale al Roar.

In mezzo alle ARX-06 troviamo le Porsche private di JDC-Miller Motorsports #85 e Proton Competition #5, entrambe sotto al secondo di ritardo.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #04 CROWDSTRIKE Racing by APR ORECA LMP2-Gibson: George Kurtz, Colin Braun, Toby Sowery, Malthe Jakobsen

In Classe LMP2 è Toby Sowery a regalare il primato alla APR girando in 1'39"407 con la Oreca #04, con le 07-Gibson che hanno dominato la scena della categoria.

Il secondo posto va alla #2 della United Autosports per 0"122 più lenta, mentre mezzo secondo se lo prendono la #11 di TDS Racing - che ha avuto qualche noia tecnica nel corso della sessione - e la #18 di Era Motorsports, rispettivamente terza e quarta.

Top5 per la Inter Europol by PR1 Mathiasen #52 con 0"7 di ritardo dalla vetta, per un soffio davanti alla United Autosports #22 e alla DragonSpeed #81.

1" di distacco lo accusa invece la #88 di AF Corse, ottava con dietro la #8 di Tower Motorsports e la Oreca 'Spike' #99 della AO Racing, ad 1"3 dalla vetta.

Fuori dalla Top10 rimangono le Oreca di Riley #74 e MDK by High Class Racing #20, divise dalla Ligier #33 della Sean Creech Motorsports.

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images #66 Gradient Racing Acura NSX GT3: Sheena Monk, Katherine Legge, Tatjana Calderon, Stevan McAleer

Proseguendo con le GT3, c'è una bella alternanza tra GTD e GTD PRO nelle prime 13 piazze generali e quella principale se la prende Katherine Legge con la Acura #66 di Gradient Racing in 1'46"585, tempo di riferimento di Classe GTD e quasi un paio di decimi più veloce di Jack Hawksworth, che con la Lexus #14 di Vasser Sullivan Racing è primo in GTD PRO.

Andando avanti con quest'ultima categoria citata, la McLaren #9 di Pfaff Motorsports conclude seconda a +0"151, terza ad un paio di decimi e mezzo abbiamo invece la Ferrari #62 di Risi Competizione, mentre poco più di quattro decimi li accusano la Mercedes #75 di Sun Energy 1 Racing e la Lamborghini #19 di Iron Lynx, che completano la Top5.

Mezzo secondo di ritardo è quello della BMW #1 di Paul Miller Racing che si piazza sesta, seguita dalla Porsche-'Rexy' #77 di AO Racing, fresca di Pole Position per la gara.

Ottava la Aston Martin #23 di Heart Of Racing, nei primi dieci - racchiusi in 0"945 - ci sono anche la Ford Mustang #64 della Multimatic e la Lamborghini #60 di Iron Lynx.

Oltre 1" è infine il distacco sul groppone delle Corvette #4 e #3 di Pratt Miller Motorsports, e della Mustang #65.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #14 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, Kyle Kirkwood, Mike Conway

Per completare invece il discorso GTD, è la BMW #96 della Turner Motorsport la prima delle inseguitrici della Acura con 0"275 di margine, mettendosi dietro le Ferrari #34 di Conquest Racing e #47 di Cetilar Racing, rispettivamente terza e quinta.

Le 296 GT3 sono divise dalla Mercedes #57 di Winward Racing, poco brillante durante i test Roar ed ora a 0"599 dal primato, mentre il sesto tempo è della Porsche #92 di Kellymoss with Riley, ricostruita in questi giorni sfruttando un telaio di riserva dopo l'incidente patito nelle sessioni della scorsa settimana.

Settima la McLaren #70 di Inception Racing, a precedere la Lexus #12 di Vasser Sullivan Racing, la Mercedes #32 della Korthoff/Preston Motorsports e la Ferrari #023 di Triarsi Competizione, decima a 0"8 dal primo posto.

Indietro le Corvette di AWA, le Lamborghini e le Aston Martin, così come le Mustang della Proton Competition, ma è comunque presto per tirare le somme.

La giornata prosegue ora con le Prove Libere 2 alle ore 20;10 italiane, mentre le Libere 3 si terranno alle 00;35.

IMSA - 24h di Daytona: Prove Libere 1