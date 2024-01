IMSA | Sparco e Ford: via alla partnership con la Mustang GT3

Sparco, leader mondiale nel settore dell'abbigliamento tecnico e delle attrezzature per il motorsport, e Ford Performance, la divisione ad alte prestazioni di Ford Motor Company, hanno ufficializzato il rapporto che le lega nel programma IMSA della Mustang GT3.

In qualità di "Fornitore Ufficiale", Sparco darà l'abbigliamento tecnico ai piloti e alla squadra per il programma GTD Pro di Ford Multimatic Motorsports. L'accordo avrà un impatto immediato in pista, in quanto il team farà il suo debutto in gara alla 24 Ore di Daytona in corso in questo fine settimana, che apre la stagione dell'IMSA.

Photo by: Sparco Sparco e Ford uniscono le forze nell'IMSA allargando la collaborazione già in atto nel WRC

Sparco è da tempo un sostenitore di vari programmi di Ford Performance e la partneship annunciata è la continuazione di una collaborazione di successo che dura da decenni. I progetti basati su Ford Performance che hanno beneficiato della sicurezza, della qualità e dello stile firmati Sparco includono un'ampia relazione con il programma del Campionato Mondiale Rally FIA gestito da M-Sport con la Puma Rally1 Hybrid e l'equipaggiamento della formazione globale di piloti Ford GT.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #65 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3: Joey Hand, Dirk Müller, Frederic Vervisch

Più di recente, Sparco è diventata fornitore di Ford Performance per veicoli speciali da pista, come la Ford GT Mk IV e la più recente auto sportiva da corsa Mustang Dark Horse R.

Aldino Bellazzini, presidente e CEO di Sparco: “L'annuncio della partnership con Ford Performance è il risultato di un connubio tra due realtà che condividono una passione comune per l'eccellenza e la determinazione nel raggiungere prestazioni straordinarie. Insieme, Sparco e Ford Performance si impegnano a superare ogni limite con un lavoro costante di ricerca e sviluppo, portando innovazione e stile all'avanguardia nelle competizioni automobilistiche a livello globale".

Mark Rushbrook, Direttore globale di Ford Performance Motorsports: "Tutti noi di Ford e Ford Performance siamo orgogliosi delle nostre radici di azienda familiare. Avere partner dedicati, come Sparco, che condividono la nostra determinazione e la nostra passione sia negli sport motoristici globali che nei programmi per auto da strada è ciò che aiuta a portare avanti questa eredità. Ford Performance e Sparco abbracciano insieme un impegno per l'eccellenza, promuovendo l'innovazione continua sia in pista che fuori, e siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro".