IMSA | Daytona, Libere 3: Cadillac regna, si rivedono le Corvette

La Cadillac fa man bassa in questo giovedì di Prove della 24h di Daytona, primo evento dell'IMSA SportsCar Championship 2024 che ha visto per tre volte una V-Series.R concludere davanti a tutti.

Anche nelle Libere 3 è stata una LMDh di General Motors costruita su telaio Dallara a piazzarsi al comando generale e in Classe GTP, questa volta grazie a Pipo Derani, il quale ha girato in 1'35"708 al volante della #31 di Action Express Racing.

Durante i 90' di sessione andati in scena in serata, si è verificata la prima interruzione della giornata a causa di un'uscita di pista della Oreca #74 condotta da Josh Burdon; il pilota della Riley ha colpito le barriere alla curva 6, ma è riuscito poi a rientrare ai box per riparare la sua LMP2.

Dietro a Derani troviamo ancora una Porsche, stavolta la #7 ufficiale del Team Penske gravata di 0"310, seguita a ruota dalla Cadillac #01 della Chip Ganassi Racing che aveva dominato nelle prime due sessioni di giornata.

Le BMW #25 e #24 del Team RLL mantengono le loro ruote in Top5, seppur attardate di 0"6, mentre le Acura proseguono il loro calvario apparente ottenendo il sesto e nono crono con la #40 e la #10 tra gli 8 decimi e il secondo di ritardo.

Fra le ARX-06 LMDh ci sono le Porsche di JDC-Miller Motorsports #85 e Penske #6, con la 963 #5 della Proton Competition a completare l'elenco ad 1"3.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #04 CROWDSTRIKE Racing by APR ORECA LMP2-Gibson: George Kurtz, Colin Braun, Toby Sowery, Malthe Jakobsen

In Classe LMP2 è Malthe Jakobsen a far la voce grossa con la Oreca #04 di APR in 1'39"166, staccando per 0"306 la #2 di United Autosports e per 0"477 la #18 di Era Motorsport.

Tower #8 e TDS Racing #11 sono molto più distanti ad oltre 0"7 nelle rimanenti posizioni di Top5, seguite ancor più lontano da MDK by High Class Racing #20 e Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports #52, entrambe oltre il secondo di ritardo dalla vetta.

AF Corse #88 e United #22 completano l'elenco dei primi dieci assieme alla Ligier di Sean Creech Motorsport, con la Riley #74 che alla fine è 11a davanti alle Oreca di AO Racing #99 in livrea 'Spike' e DragonSpeed #81.

Photo by: Art Fleischmann #64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3: Harry Tincknell, Mike Rockenfeller, Christopher Mies

Fra le GT3 questa volta si registra un poker di vetture GTD PRO in cima ai tempi capitanato dalle Corvette. Risolti i problemi al motore accusati nelle sessioni di mattina e primo pomeriggio, le Z06 GT3.R della Pratt Miller Motorsports finiscono al primo e secondo posto.

1'46"770 è il tempo di Earl Bamber con la #4 (che aveva avuto un guaio all'alternatore in precedenza), 88 millesimi meglio della #3 del suo compagno Alex Sims dotata di motore nuovo, mentre pochi giri li mette assieme al Ford Mustang #64 di Multimatic alle prese con qualche altro problemino, comunque quarta a +0"253.

James Calado mette in Top5 con mezzo secondo di margine la Ferrari #62 di Risi Competizione, tenendosi dietro la BMW #1 di Paul Miller Racing e la Aston Martin #23 di Heart Of Racing.

Un secondo pieno di distacco lo accusano la Mercedes #75 di Sun Energy 1 e la Mustang #65, che assieme alla Lamborghini #19 di Iron Lynx completano la Top10.

Fuori da questa restano la Porsche-'Rexy' #77 di AO Racing, la McLaren #9 di Pfaff Motorsports e la Lexus #14 della VasserSullivan, rimasta ferma ai box per preservare il numero di gomme, lasciando appena 11 giri alla sorellina #12 di Classe GTD.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #86 MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kerong Li, Anders Fjordbach, Larry ten Voorde, Klaus Bachler

In GTD concede il bis la Porsche #86 di MDK Motorsports, questa volta per mano di Larry Ten Voorde autore dell'1'47"075 che lo tiene al comando per 0"022 sulla Lamborghini #45 di WTR Andretti, inseguita dalla Ferrari #47 di Cetilar Racing.

Tra queste vetture la classifica è molto più ravvicinata e la McLaren #70 di Inception Racing si prende la quarta piazza a 0"3 beffando per centesimi la Porsche #92 di Kellymoss with Riley.

Sesto crono per la BMW #96 di Turner Motorsport, scende invece al settimo dopo una buona prima parte di giornata la Ferrari #34 di Conquest Racing.

Bella risalita in Top10 per le Iron Dames con la Lamborghini #83 a +0"638 dal leader, ottenendo l'ottavo posto con dietro le Mercedes di Korthoff/Preston #32 e Winward Racing #57 a chiudere la Top10, fuori dalla quale rimangono la Ferrari #21 di AF Corse e la Corvette #17 di AWA.

Per oggi le ostilità si concludono qui, i protagonisti torneranno in azione venerdì in tarda mattinata per le Libere 4, previste alle 17;20 italiane e della durata di appena 60'; questa sarà l'ultima occasione per preparare la gara, con bandiera verde sabato alle 19;40 nel Bel Paese.

IMSA - 24h di Daytona: Prove Libere 3