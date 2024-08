F1 | Williams irregolare: il fondo è più largo di 3 mm

Il fondo della FW46 davanti alle ruote posteriori era più largo di 3 mm e non è risultato conforme ai volumi che la FIA prescrive nel regolamento tecnico di F1. La Williams di Alexander Albon è stata esclusa dalla qualifica del GP d’Olanda dopo il brillante ottavo posto del pilota anglo thailandese conseguito in Q3. La squadra di Grove si è presentata a Zandvoort con un sostanzioso pacchetto di aggiornamento della monoposto.

Williams FW46: ecco il nuovo disegno di imbocco delle pance con il coperchio superiore Foto di: Giorgio Piola

Oltre alla bocca delle pance che ora presenta il coperchio superiore anziché il vassoio inferiore, c’è stato un accurato lavoro di aggiornamento che ha portato a guadagnare peso riducendo la massa nella zona del roll hoop che ha consentito un disegno più affusolato del cofano motore, ma la modifica più importante ovviamente riguarda il fondo che è stato completamente rivisto dai canali Venturi d’ingresso, al marciapiede e al diffusore.

Qualcosa deve essere sfuggito dai sistemi di controllo della squadra di Grove, fatto sta che Albon si è visto cancellare i tempi in qualifica e sarà costretto a scattare dalla pit lane del GP dei Paesi Bassi.

La FIA non esegue più i controlli sulle dime del box che in pit lane è affidato ai commissari della Federazione Internazionale. Le forme delle moderne monoposto sono diventate particolarmente complesse, per cui le tradizionali misurazioni non sarebbero più state sufficienti, tanto più che nel regolamento tecnico non si parla più di unità di misura lineari, ma di volumi che le singole parti delle F1 devono rispettare per essere conformi alle norme.

Dettaglio del nuovo airbox della Williams FW46 Foto di: Uncredited

Le verifiche, quindi, avvengono con sofisticati sistemi di scansione: ogni squadra è dotata di strumenti propri per la delibera delle vetture da casa, ma poi contano i file che vengono letti dai sistemi della FIA.

È facilmente immaginabile quale sia stato lo shock dei tecnici Williams nell’apprendere che il nuovo fondo della FW46 non rispettava i limiti previsti di 3 mm. Va detto che gli uomini di James Vowles avevano effettuati ripetuti controlli prima di spedire le macchine in Olanda: prima il fondo da solo e poi la monoposto intera sono stati sottoposti a scansioni dalle quali emergeva la piena conformità della vettura.

Le misurazioni sono state ripetute anche in pista, ma al dunque è emersa una difformità importante rispetto ai dati che sono stati letti dallo staff del verificatore Jo Bauer. La Williams non farà appello, accettando la decisione del collegio dei commissari sportivi che ha decretato la squalifica di Albon, ma oltre alla pessima figura rimediata dalla squadra, James vuole capire cosa sia effettivamente successo…

"Non è la prima volta che veniamo controllati - ha spiegato Vowles -. Ovviamente abbiamo seguito e rispettato tutte le procedure previste e non abbiamo mai registrato delle anomalie. Abbiamo mostrato i risultati delle nostre scansioni alla FIA che ci davano un pavimento perfettamente legale”.

Ovviamente la Williams ha voluto dimostrare la propria buona fede, accettando che ci sia stato un errore nella delibera della vettura senza alcuna volontà di fare i furbi: c’è la volontà chiara di voler cambiare i processi per evitare che il problema si possa ripetere.

Albon dovrà partire dalla corsia dei box perché la FW46 sarà in una configurazione diversa rispetto alla vettura che ha disputato le qualifiche. Ci sono due possibilità: tagliare la parte finale del fondo dei 3 mm eccedenti, rovinando, quindi, il lavoro di aggiornamento aerodinamico che era stato fatto in galleria del vento, oppure montare il fondo vecchio che è perfettamente legale, ma garantisce una downforce minore, impattando quindi sulle prestazioni?

Logan Sargeant abbandona la Williams FW46 a fuoco dopo il botto in FP3 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Siccome Logan Sargeant ha già disintegrato una vettura in FP3 e la Williams si trova di fronte a una difficoltà di approvvigionamento dei ricambi, si stratta di una scelta che è tutt’altro che facile…