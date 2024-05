F1 | Vowles: "Anche la Williams prova a prendere Newey"

Alla corsa ad Adrian Newey, che nella Formula 1 di oggi equivale non certo a sproposito alla celebre corsa all'oro svolta a metà dell'800 soprattutto negli Stati Uniti, si è iscritta anche... la Williams.

Sì, avete capito bene. Il team diretto da James Vowles ha deciso di fare almeno un tentativo per riportare a Grove il geniale ingegnere che solo poche ore fa ha annunciato ufficialmente il suo addio alla Red Bull Racing a partire dai primi mesi del prossimo anno.

Nell'accordo sottoscritto tra l'ingegnere di Stratford-upon-Avon e il team di Milton Keynes è chiarito che le parti si lasceranno ufficialmente dal marzo 2025. Questo ha scatenato una corsa all'ingegnere più titolato della storia della Formula 1.

Nelle scorse settimane era stata Aston Martin a tentare il primo approccio con Newey, offrendogli un contratto quadriennale per una cifra vicina al 100 milioni di dollari. Poi è stato il turno della Ferrari, che sembra voler provare a prendere Newey affiancandolo all'arrivo di Lewis Hamilton, che avverrà il 1 gennaio 2025.

James Vowles, team principal della Williams, ha ammesso ai microfoni di Motorsport.com di voler provare a riportare a Grove il geniale ingegnere: "Conosco Adrian da un po' di tempo e gli ho parlato venerdì. Sono certo che ci parleremo ancora, a breve".

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Foto di: Motorsport Images

"Adrian è un'icona del nostro sport, non c'è dubbio. Tutti i team in cui è stato dopo la Williams sono poi diventati campioni. Non è una coincidenza, è semplicemente l'effetto che lui ha sulla Formula 1. Sarebbe negligente da parte mia non parlare con lui. E' molto semplice".

Newey ha già lavorato alla Williams. Entrò nell'allora team di Didcot nel 1991 e, insieme all'allora direttore tecnico Patrick Head, ha contribuito a creare la FW14B con cui Nigel Mansell vinse il titolo mondiale nel 1992, senza dimenticare la monoposto del 1993 con cui vinse l'ultimo titolo della carriera Alain Prost, del 1996 e 1997 in cui vinsero rispettivamente Damon Hill e Jacques Villeneuve.

"Penso che la Williams abbia ancora tanto lavoro da fare", ha proseguito Vowles. "Adrian o no, il nostro compito è enorme e Adrian non lo renderebbe più facile. Ma è proprio questo il punto".

"Penso che dobbiamo anche essere ragionevoli. Le nostre conversazioni con lui sono state molto leggere. Ma anche così, abbiamo parlato con lui? Sì, lo abbiamo fatto. Sono state molto leggere. Ma per rispondere alla vostra domanda: Williams sarebbe un dream team con Adrian? Io dico di sì".

A oggi, l'opzione che porterebbe Newey a Grove è più affascinante che realistica. Però, nella storia dello sport, abbiamo assistito a tanti colpi di scena, anche di recente. Insomma, la porta è socchiusa. Vedremo se nelle prossime settimane si chiuderà del tutto o se, invece, clamorosamente diverrà spalancata.