F1 | Vasseur: "La pole era l'obiettvo, ma Hamilton ha perso un decimo e mezzo in curva 1"

Peccato: è giusto rammaricarsi anche se alla fine siamo alle solite: le Ferrari alla conclusione delle qualifiche del GP di Spagna sono quarta e quinta. Su una pista dove è quasi proibitivo passare, la Scuderia è stata in lotta per la pole position con Lewis Hamilton dopo il primo run della Q3, ma l’illusione della prima partenza davanti a tutti è svanita per un distacco minimo: l’inglese ha pagato 189 millesimi dallo strepitoso Lando Norris con la McLaren, a causa di una sbavatura del sette volte campione del mondo.

Fred Vasseur mostra il suo rammarico per la grande occasione perduta ai colleghi di Sky Sport F1: questa volta, a differenza di Monza, la rossa è sembrata essere molto competitiva:

“Quando sei primo dopo il primo run della Q3 è normale che l’obiettivo diventi la pole position, ma penso che Lewis sappia dell’errore commesso alla prima curva dell’ultimo tentativo, per cui ha cominciato il giro con un ritardo di un decimo e mezzo”.

“Credo che ovviamente questa non sia stata la situazione migliore, però concentriamoci su domani, perché sappiamo che sarà una gara caotica e dovremo sfruttare ogni opportunità e penso che avremo almeno un paio di safety car, se non delle bandiere rosse. Sarà una gara lunga fino alla fine, vedremo domani...”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc è arrivato ad appena sei millesimi dal compagno di squadra pur non disponendo del motore ADUO2 che poteva contare su una quindicina di cavalli in più. Il team principal del Cavallino difende il monegasco...

“Ah, Charles penso che abbia fatto dei buoni giri e alla fine ha migliorato enormemente nelle curve 5 e 6 alla fine. Non dimentichiamoci che ci sono cinque o sei vetture in due decimi, per cui è lì”.

Se spostiamo l’analisi alla gara è lecito domandarsi quale strategia sarà meglio adottare: parlando con la Pirelli è emersa la possibilità di avere due soste, ma il rischio è di finire nel traffico, per cui ci sarà chi opterà solo per un pit stop.

La Ferrari può pensare di rischiare qualcosa di diverso dagli altri o sarà meglio andare sul sicuro?

“Se guardiamo le gare di F3 e F2 di oggi abbiamo visto quanto sia stato estremamente difficile superare, anche quando c'era una grossa differenza di velocità fra due vetture. Questo cosa significa? Che se rientri due o tre volte ai box e ti trovi dietro a una macchina più lenta, rimani indietro in eterno. Abbiamo visto in F2 che una vettura più veloce di passo di un paio di secondi non riusciva a sorpassare, per cui bisognerà tenere in considerazione anche questo aspetto”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“È difficile prevedere che tipo di gara vedremo e con quante interruzioni. La cosa migliore sarebbe andare in pista e aspettare una bandiera rossa, però sappiamo che è un rischio troppo alto”.

Per comprendere la corsa mancano anche delle precise informazioni sul passo gara...

“Sì, qui tutto è nuovo e anche l'asfalto, molto probabilmente, avrà un'enorme evoluzione della pista tra venerdì e domenica. Certo abbiamo i dati, ma non sono sicuro che ci si possa affidare a quei numeri due giorni. È più probabile che domani ci possa essere un grande miglioramento della pista e sapere quanto potrà aumentare il grip sarà un punto chiave”.