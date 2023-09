F1 | Vasseur: "La Ferrari è migliorata nella gestione gomme"

Suzuka è conosciuta per essere una delle piste più esigenti dal punto di vista delle gomme per i carichi laterali e verticali a cui le sottopone, specialmente nel primo settore dove si trova il famoso 'snake', la sequenza di curve ad alta velocità quasi unica nel suo genere.

Proprio per questo motivo, e per le difficoltà incontrate nella prima parte della stagione, Ferrari aveva timore di possibili problemi nel corso del fine settimana appena trascorso, che ha ospitato il Gran Premio del Giappone.

Alla fine del weekend, però, la Ferrari è tornata a casa con più certezze da questo punto di vista. Se i risultati hanno parlato di una Red Bull imprendibile - la solita RB19 di Max Verstappen - e di una McLaren più a proprio agio sul layout della pista giapponese, le Ferrari hanno sofferto molto meno del previsto dal punto di vista del degrado gomme.

Un bel passo avanti rispetto alla prima parte della stagione, dove le SF-23 avevano denotato un'aggressività sui pneumatici che ha spesso rovinato gare sin dai primi stint. Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia del Cavallino Rampante, ha voluto sottolineare il passo avanti fatto. Certo, ormai tardivo per puntare a diventare una continua contendente della Red Bull, ma comunque importante anche in vista della lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori con Mercedes e in ottica 2024.

"Penso che abbiamo fatto un passo avanti sulla gestione del degrado gomme rispetto all'inizio della stagione, ma d'altra parte, probabilmente siamo stati un po' troppo conservativi e penso che sia vero per tutti", ha ammesso il manager francese.

"In griglia eravamo molto spaventati. Lo eravamo troppo rispetto a ciò che poi si è rivelato in gara. Alla fine durante la gara è stato tutto sotto controllo. Pensiamo di aver fatto un buon passo avanti, in questo caso".

"Sicuramente se guardiamo alla gestione delle gomme che abbiamo avuto nelle prime due gare della stagione, quello non è certo stato il nostro punto forte, diciamo. Venendo a Suzuka, su una pista di questo genere, eravamo un po' a rischio".

"Ma alla fine del weekend credo che abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista. La gara è stata sempre sotto controllo, la strategia è stata gestita bene. Abbiamo fatto bene ed è stato un chiaro passo avanti rispetto alla prima parte della stagione".

A Suzuka la Ferrari ha introdotto un nuovo fondo su entrambe le SF-23. Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno avuto a disposizione un solo modello della nuova componente, ma è stato utilizzato da entrambi sin dal secondo turno di prove libere.

Questo, stando alle parole di Vasseur, non avrebbe influito sul miglioramento della gestione gomme, ma avrà importanza nella lotta con la Mercedes perché avrebbe potenziale per far migliorare le SF-23.

"Quello che portiamo sulla macchina ha potenziale. Il degrado gomme, in questo aspetto, è un'altra storia e non bisogna mescolare le cose. Ma di sicuro avere potenziale è sempre utile. Pensate, per meno di un decimo abbiamo mancato la prima fila. Quando parti più avanti la storia è sempre diversa, perché hai aria più pulita e altri vantaggi".

"A volte i dettagli fanno un'enorme differenza, anche perché quando sei in lotta con gli altri spesso devi copiare quello che fanno loro. E' una storia completamente diversa. Ma credo che questa situazione si protrarrà per tutto il resto della stagione".

"A Monza abbiamo fatto la pole per un centesimo. La settimana scorsa a Singapore l'abbiamo fatta per 5 centesimi, o qualcosa del genere. A Suzuka, invece, abbiamo perso la prima fila per 5 centesimi. Sarà una questione di centesimi sino ad Abu Dhabi", ha concluso Vasseur.