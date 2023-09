F1 | Storie tese Alpine: rabbia Gasly per aver fatto passare Ocon

Il 2023 non è stata sino a ora una stagione semplice per Alpine e, dopo il Gran Premio del Giappone, la sensazione è che le cose non siano certo migliorate.

All'ultima curva dell'ultimo giro del gran premio nipponico, Pierre Gasly si è fatto da parte e ha lasciato passare Esteban Ocon, cedendogli così la nona piazza e concludendo in decima. L'indicazione gli era arrivata dal box e lui, non certo felice, ha eseguito proprio nelle ultime centinaia di metri del gran premio.

Una volta tagliato il traguardo, l'ex pilota di AlphaTauri ha iniziato gesticolare con veemenza (visibile grazie all'occhio indiscreto della telecamera posizionata sulla base alta dell'airscope, che ha registrato tutto), ma a radio chiusa. Impossibile capire cosa abbia detto in quei secondi che hanno seguito il taglio del traguardo, ma la sua insoddisfazione per la decisione del team è parsa evidente.

Il team ha chiesto a Gasly di far passare Ocon per rendergli la posizione che lo stesso Ocon aveva fatto al compagno odi squadra nelle prime fasi di gara. Gasly aveva ricevuto la posizione da Ocon per provare ad attaccare Fernando Alonso, ma con scarsi risultati.

Al termine della gara, però, Gasly si è mostrato ancora perplesso per la decisione presa dal muretto di Alpine. A suo avviso l'inversione tardiva delle posizioni che si è verificata alla penultima curva non è mai stata discussa dal team prima della gara.

"Non ne abbiamo mai parlato prima del via", ha dichiarato Gasly. "Con la strategia pianificata era chiaro che a un certo punto Esteban mi sarebbe stato davanti, ma il mio ritmo era più veloce e avrei dovuto ripassarlo".

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"L'ho superato comunque in pista, perché avevo le gomme più fresche delle sue. Non è mai stato detto che avremmo dovuto invertire di nuovo le posizioni, perché io sono partito davanti e sono sempre stato davanti".

"Per il team che uno finisca nono e l'altro decimo o vice versa non cambia nulla. Ma non era certo una cosa che mi sarei aspettato. Non è una decisione che comprendo, visto che ero la vettura davanti. Ne parleremo di sicuro".

"Sono un pilota e il mio compito è quello di andare il più veloce possibile. Sto dando tutto quello che posso. Perché rinunciare a una posizione? Per quale motivo?".

Gasly ha ceduto la sua posizione a Ocon alla fine della gara, pur non essendo d'accordo, ma lo ha fatto per evitare di anteporre i propri interessi a quelli della squadra.

"Oggi ho messo la squadra davanti a me stesso ed è quello che farò comunque. Penso che la nostra strategia di gara sia stata buona. Abbiamo fatto il miglior lavoro possibile con entrambe le monoposto".

"Non capisco la decisione del team, ma l'ho rispettata e ho fatto passare Esteban, ma alla fine sono tre punti per il team ed è a questo che dobbiamo guardare", ha concluso Gasly.