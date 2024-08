F1 | Vasseur: "Arrivano piste con curve corte. Saremo più forti"

La Ferrari ha lasciato l'Olanda con un risultato inaspettato. Il podio di Charles Leclerc e il quinto posto in rimonta di Carlos Sainz hanno regalato una diapositiva ben diversa dalle iniziali aspettative.

Zandvoort avrebbe dovuto essere una delle piste più complicate per le SF-24, forse la peggiore. Invece in gara le Rosse si sono comportate molto bene per una serie di fattori, tra cui un'ottima gestione gomme, un buon assetto, un'ottima strategia ai box e il lavoro praticamente perfetto dei piloti.

Ecco dunque da dov'è scaturito il risultato che ha lasciato in un certo qual modo soddisfatto il team del Cavallino Rampante. Ma non c'è tempo per rinfrancarsi, perché tra pochi giorni ci sarà l'appuntamento di casa, il Gran Premio d'Italia all'Autodromo internazionale di Monza.

E la Ferrari, davanti ai propri tifosi, ci arriva come una squadra ambiziosa. Gli aggiornamenti in arrivo e la natura della pista sembrano essere due fattori perfetti per esaltare le monoposto di Maranello. Lo stesso discorso vale per Baku e Singapore. Insomma, la Ferrari ha tre jolly da giocare molto importanti per definire la sua stagione.

"Spero che nei prossimi due, tre eventi saremo più in forma, più competitivi", ha ammesso il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, al termine del Gran Premio d'Olanda svolto lo scorso fine settimana.

Frederic Vasseur, Team Principal e General Manager, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ormai da qualche tempo la Ferrari soffre nelle curve lunghe. Infatti a Zandvoort ha incontrato più di una difficoltà, soprattutto sul giro secco. Monza, Baku e Zandvoort dovrebbero fare al caso delle monoposto affidate a Leclerc e Sainz.

"L'anno scorso eravamo molto più forti su piste come Monza e Singapore. Credo che anche in questo caso, per una questione di dettagli, il fatto di essere forti nelle curve corte ci aiuterà".

La Ferrari farà esordire un pacchetto di aggiornamenti davanti al proprio pubblico. Questo dovrebbe essere un passo ulteriore verso la competitività che è stata persa nella prima parte dell'estate e che, almeno in parte, è stata vista di nuovo a Zandvoort, ma solo di domenica.

"Se riusciremo a fare un passo avanti di uno o due decimi, la situazione potrà cambiare ancora in meglio. Ma sappiamo anche che tutti stanno migliorando".

Vasseur, però, preferisce rimanere con i piedi ben saldi a terra. il distacco di quasi 25 secondi patito da Norris a Zandvoort è un chiaro segnale di quanto la Ferrari debba ancora lavorare per cercare di ridurre il gap dall'attuale riferimento della Formula 1 e tornare a giocarsi le vittorie.

"Sappiamo che a oggi abbiamo un grande distacco da Lando, a Zandvoort siamo stati piuttosto lontani. Questo significa che abbiamo molto lavoro da fare. Non andrò mai a Monza, Baku o altre piste sulla carta favorevoli con la sensazione che per noi sarà facile", ha concluso il team principal della Scuderia.