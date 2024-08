F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Italia

Tocca di nuovo a noi. La Formula 1, lasciata Zandvoort, si appresta ad affrontare l'ultimo appuntamento europeo della stagione 2024 di Formula 1, il Gran Premio d'Italia che si terrà all'Autodromo Internazionale di Monza.

La pista brianzola, da sempre uno dei templi della velocità, costringerà tutti i team a scegliere configurazioni piuttosto scariche dal punto di vista aerodinamico rispetto alla maggior parte dei tracciati del calendario per via del suoi lunghi rettilinei che la caratterizzano.

L'autodromo, inoltre, è stato di recente al centro di una ristrutturazione che ha coinvolto sia le infrastrutture che la pista. Ricordiamo infatti che la principale novità è rappresentata dal disegno più sinuoso della Prima Variante.

Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari torneranno a darsi battaglia per la vittoria e le posizioni del podio, ma è ovvio che l'osservata speciale sarà la Scuderia di Maranello. Correrà in casa, ma i tifosi l'attenderanno per capire se saranno portate all'esordio le tanto attese novità per le SF-24 e se queste permetteranno a Charles Leclerc e a Carlos Sainz si tornare a lottare per il vertice dopo un'estate avara di soddisfazioni

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Inoltre, rimanendo in casa Ferrari, sarà anche l'ultima apparizione davanti al pubblico italiano di Carlos Sainz da pilota del Cavallino Rampante e anche l'ultima di Lewis Hamilton da avversario. L'anno prossimo il madrileno difenderà i colori della Williams, mentre il 7 volte iridato indosserà la tuta rossa per cercare l'ottavo iride proprio con la Ferrari.

Max Verstappen proverà a difendere il suo primato nel Mondiale - sebbene il suo margine sia ancora molto ampio sui rivali - e la Red Bull farà di tutto per non far avvicinare ulteriormente la McLaren e, perché no, anche la Ferrari.

Gara di casa anche per Racing Bulls, che proverà a dare la miglior macchina possibile a Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo per dare la caccia a quel sesto posto nel Mondiale Costruttori che la rimetterebbe in carreggiata dopo un 2023 molto complicato.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto di: Erik Junius

GP d'Italia: i palinsesti televisivi

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 30 agosto

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 31 agosto

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 1 agosto

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8

Sabato 31 agosto

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 1 agosto

Gara: ore 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 30 agosto

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 31 agosto

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 1 agosto

Gara: ore 14:30

Lando Norris, McLaren F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

GP d'Italia 2024: i numeri di Monza

Primo Gran Premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 5.793 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 306.720 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'21"046 (Rubens Barrichello, Ferrari, Ferrari F2004)