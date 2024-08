F1 | Williams: Red Bull apre al prestito di Lawson per Monza

Il Gran Premio d'Olanda appena andato in archivio potrebbe essere stato l'ultimo appuntamento in Formula 1 per Logan Sargeant. Il pilota americano della Williams s'è reso protagonista di un incidente dopo pochi minuti dal via del terzo e ultimo turno di prove libere, demolendo la sua monoposto.

Il team è stato così costretto agli straordinari per preparare la vettura in vista della gara, dopo aver provato inutilmente a metterla in pista per le Qualifiche di sabato pomeriggio. Più che lo sforzo del team per fargli avere una monoposto e averlo in gara nella giornata di ieri, pesa la quantità di danni fatta alla FW46.

Solo la scocca ha retto all'impatto delle barriere di Curva 3. Dunque il team ha dovuto assemblare una monoposto quasi del tutto nuova. E questo, per i conti del team, non è certo stato l'ideale. Anzi. Non solo, perché nell'incidente Sargeant ha distrutto gli aggiornamenti realizzati dal team in pochissimo tempo per permettere anche a lui di averli già in Olanda.

Sargeant era già in bilico da qualche tempo. Le prestazioni non hanno convinto i pur pazienti vertici del team, convinti lo scorso anno a dargli una seconda possibilità, mal sfruttata dal ragazzo statunitense nell'arco delle prime 14 gare di quest'anno.

Come vi aveva anticipato ieri Motorsport.com, la Williams, seccata dall'accaduto, sta sondando il terreno per trovare in breve tempo il sostituto di Sargeant. Nella rosa dei candidati ci sono Mick Schumacher e il preferito dal team di Grove, Liam Lawson.

Incidente Logan Sargeant, Williams FW46 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Il neozelandese sa di avere un sedile assicurato per la prossima stagione, ma James Vowles, team principal della Williams, ha offerto un sedile già per le ultime 9 gare di quest'anno, per poi liberarlo al termine del 2024.

Se fino a ieri questa poteva sembrare una soluzione complicata, al termine della gara di Zandvoort è arrivata un'apertura importante, anche se parziale, alle richieste della Williams. Christian Horner, team principal di Red Bull Racing, ha fatto sapere che per il team di Milton Keynes non ci sarebbero problemi a prestare Lawson per il Gran Premio d'Italia a Monza. Ma la condizione principale per rendere realtà questa possibilità sarebbe quella di avere Lawson sempre disponibile a rientrare nel team anglo-austriaco qualora vi fosse necessità del suo apporto immediato.

"Il prestito di Lawson alla Williams dipende dalle condizioni de dal fatto che, se ne avessimo bisogno, potremmo riaverlo in tempo brevi", ha dichiarato Horner.

"Ma certamente, se avessero bisogno di un pilota per il prossimo fine settimana (Il Gran Premio d'Italia a Monza), saremmo disposti a prestarlo. Questa, però, è una domanda che riguarda la Williams".

Queste invece le dichiarazioni di Toto Wolff legate a un possibile prestito di Mick Schumacher alla Williams per il resto della stagione: "Spero vivamente che Mick abbia un'opportunità, perché non abbiamo visto il vero Mick. Se vince la F2 o la F3 e la F4 - o il contrario - e poi non riesce a fare bene in Formula 1, credo che meriti un'opportunità. Se gli venisse offerta un'opportunità con la Williams, faremmo il tifo per lui. Ma la decisione spetta a James Vowles".

Insomma, Red Bull accetterebbe un prestito a tempo non solo determinato, ma anche limitato. Una sola gara, forse qualcosa di più, ma con la piena disponibilità a lasciarlo tornare in Red Bull qualora ve ne fosse bisogno. Intanto Mick Schumacher terrà gli occhi bene aperti, perché, in assenza di vincoli del genere, potrebbe avere lui l'opportunità di tornare in Formula 1 e di avere una vetrina importante su piste in cui, di solito, la Williams ha esaltato le sue doti.