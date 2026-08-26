F1 | Test Pirelli: McLaren e Red Bull al lavoro su C1, C2 e C3 per finalizzare le mescole 2027
Liam Lawson ha fatto 116 giri al Mugello con la RB22, concentrandosi sulle C3. Tanto lavoro su tutte e tre le mescole portate da Pirelli in Toscana per Oscar Piastri. Domani il secondo giorno di prove e si aggiungerà anche Audi con Hulkenberg.
Liam Lawson, Red Bull, Test Pirelli al Mugello
Foto di: Pirelli
Con le costruzione 2027 finalizzate da poche settimane, Pirelli ora continua il processo di valutazione e scelta delle mescole per la prossima stagione di Formula 1.
Oggi la Casa italiana fornitrice unica di pneumatici del Circus iridato ha svolto la prima delle due giornate di test sul tracciato del Mugello, che ha visto protagoniste anche Red Bull Racing e McLaren.
Per il team di Milton Keynes, al volante della RB22 c'era Liam Lawson. Una scelta sensata, perché il neozelandese potrebbe sostituire Isack Hadjar anche al Gran Premio d'Italia qualora il francese non fosse ancora pronto al rientro dopo il recente infortunio al polso.
Lawson si è concentrato sulle C3, effettuando una serie di screening run di 8 giri su diverse soluzioni. Al pomeriggio, invece, ha fatto stint più lunghi, finalizzati alla validazione delle opzioni che hanno fornito le impressioni migliori.
Per ciò che riguarda la McLaren, invece, sulla MCL40 ha girato Oscar Piastri. Il pilota australiano ha provato tutte e tre le mescole portate al Mugello da Pirelli, dunque la C1, la C2 e la C3.
Oscar Piastri, McLaren, Test Pirelli al Mugello
Foto di: Pirelli
Piastri si è concentrato nello svolgimento di stint brevi, prima di concludere la giornata con un paio di run di 14 giri ciascuno. Oscar è risultato anche il più veloce con il tempo di 1'21"358, mentre Lawson ha fatto peggio di 9 decimi in 1'22"297.
Per ciò che riguarda l'attività in pista, invece, Lawson è stato il più attivo con 116 giri e un totale di 608 chilometri. Piastri, invece, si è fermato a 93 giri e 488 chilometri, su una pista abbastanza calda, tanto che ha anche raggiunto i 55°.
I test Pirelli al Mugello proseguiranno domani sempre con Red Bull e McLaren, ma i piloti che gireranno saranno differenti. Per il team di Woking ci sarà il campione del mondo in carica e vincitore delle ultime due gare di F1: Lando Norris. Per quello di Milton Keynes, invece, ci sarà Ayumu Iwasa al posto di Liam Lawson.
Non solo, perché assieme ai due team che hanno sede in Inghilterra ci sarà anche Audi. Al volante della R26 vedremo Nico Hulkenberg, il quale ha riportato a punti il marchio tedesco a Zandvoort grazie a un buon ottavo posto.
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