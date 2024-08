F1 | Stella: "Partenze da migliorare. Ci semplificherà la vita"

La McLaren ha dato una prova di forza strepitosa a Zandvoort, in Olanda, vincendo la sua terza gara stagionale grazie a Lando Norris e riaprendo in modo perentorio la lotta per il Mondiale Costruttori.

Ora il team di Woking è a soli 30 punti da Red Bull. Un risultato parziale difficilmente pronosticabile all'inizio della stagione ma, a dire il vero, anche all'inizio di questa estate. Gli aggiornamenti arrivati a Zandvoort e montati sulle MCL36 hanno subito fatto la differenza, aiutando Norris a vincere con quasi 25 secondi di distacco su Max Verstappen.

Una vittoria "alla Verstappen", perentoria, dominante, che proietta la squadra britannica verso obiettivi che mancano a Woking da più di un decennio. Ma non è tutto oro quello che luccica.

A fronte di una prestazione straordinaria, va messo in conto un neo che può apparire di piccole dimensioni, ma che in certe tipologie di pista potrebbe fare una differenza enorme, tarpando le ali alla monoposto divenuta il riferimento della Formula 1 dal punto di vista delle prestazioni.

Le partenze, infatti, continuano a essere un problema. Lando Norris, ma anche Oscar Piastri, sono stati autori in Olanda di un'altra partenza rivedibile. Il britannico è stato letteralmente bruciato al via da Max Verstappen, andato in testa alla gara alla prima curva. Solo una superiorità schiacciante della MCL36 ha permesso a Norris il controsorpasso in pista, ma non tutti i circuiti garantiranno opzioni di sorpasso semplici.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"La partenza è un elemento fondamentale delle corse. È importante quanto le prestazioni della vettura e dobbiamo analizzare con attenzione i dettagli per capire perché i nostri avversari sembra che guadagnino un po' su di noi", ha dichiarato Andrea Stella, team principal della McLaren, dopo la vittoria ottenuta ieri da Norris.

Secondo Stella il problema delle partenze è meno accentuato di quello che in realtà sembra, ma è logico che il team dovrà lavorarci nelle prossime settimane. Il via è una parte fondamentale della Formula 1 odierna.

"Penso che statisticamente, nel corso della stagione, siamo competitivi dal punto di vista delle partenze, ma vediamo che ci sono alcune auto che - come Verstappen, per esempio - sembrano avere prestazioni molto buone all'inizio. E se si riesce a capitalizzare una buona prestazione in qualifica con una buona partenza, la vita diventa molto più facile".

"Quindi, sicuramente, dobbiamo esaminare questo aspetto. E come ho già detto, questo aspetto viene dai piloti in termini di procedura di lancio e di esecuzione, e viene dal punto di vista della squadra, perché ci sono alcuni aspetti che sono sotto il controllo dei team e dobbiamo esaminare che tipo di ottimizzazione siamo in grado di fare".