F1 | Serra fuori dalla Mercedes, si prepara a venire in Ferrari

Loic Serra da un paio di settimane ha lasciato il suo posto alla Mercedes e ha iniziato il periodo di gardening, in attesa di approdare alla Ferrari a fine anno, quando il periodo di fermo si sarà concluso e potrà integrarsi nello staff di Enrico Cardile per pensare alla rossa del 2026, vale a dire la monoposto che nascerà con il nuovo regolamento che la FIA ancora deve deliberare.

Quello del francese 52enne di Nancy sarebbe la prima acquisizione importante di Fred Vasseur nell’area tecnica: il transalpino negli ultimi cinque anni è stato il Direttore della Performance nella sede della Stella a Brackley, e con la Mercedes ha trascorso quasi 12 anni, partendo da ingegnere veicolista.

Loic vanta una grande conoscenza sull’uso degli pneumatici perché dopo la laurea in ingegneria meccanica aveva trascorso più di un decennio alla Michelin dove aveva acquisito tutte le conoscenze sulle gomme da competizione.

Anche se non si tratta di un personaggio poco noto al grande pubblico, Serra è considerato un tecnico di peso che Fred Vasseur ha fortemente voluto nel suo staff, dopo un lungo tira e molla con Toto Wolff che lo ha liberato il più tardi possibile e lo ha voluto operativo fino all’ultimo nel gruppo di lavoro capeggiato da James Allison.

La Gestione Sportiva sta cambiando faccia un po’ alla volta, pur procedendo nella continuità dell’organizzazione che si sta corroborando con giovani ricchi d’idee ed entusiasmo. La F1 sta investendo pesantemente sull’IA, uno strumento che sarà indispensabile sulle monoposto 2026, specie per la gestione delle nuove power unit.

Jerome d'Ambrosio lascerà Mercedes per la Ferrari Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Serra entrerà al Cavallino, mentre Simone Resta, ex ferrarista anche lui in gardening, andrà in Mercedes nel ruolo di Strategic Development Director, seguito da Enrico Sampò esperto di simulazione. Vasseur pesca in casa Mercedes non solo in ambito puramente tecnico, perché l’altra figura attesa a Maranello sarà Jerome D’Ambrosio, il belga che è il braccio destro di Toto e che dovrà assumere la direzione della FDA.

Leclerc-Hamilton sarà la coppia Ferrari dal 2025 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Il nome più importante della lista è quello di Lewis Hamilton che a fine anno romperà il suo legame con la Stella, per iniziare l’ultimo tratto della sua carriera con una monoposto rossa. Stando alle voci britanniche, il sette volte campione del mondo sta preparando il suo arrivo in Ferrari in modo puntiglioso: non vuole lasciare niente al caso, consapevole che non avrà molto tempo per plasmare un ambiente nel quale si possa sentire a casa come è successo per tanti anni prima in McLaren e poi in Mercedes. Lewis vuole conoscere le modalità di lavoro del Reparto Corse e le persone, tanto da non escludere che si possa tirare dietro da Brackley qualche figura di sua fiducia.