F1 | Ferrari: la copia Red Bull studiata prima di vedere la RB20

La Ferrari copia la Red Bull? La SF-24, che debutterà a Imola con il primo dei tre aggiornamenti aerodinamici previsti durante la stagione, avrà una certa somiglianza con la RB20. Come ha brillantemente anticipato Formu1a.uno la rossa cambierà volto in occasione del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna riprendendo dei concetti che sono stati sviluppati da Adrian Newey sulla monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez.

La Scuderia nel pacchettone di novità previste all’Enzo e Dino Ferrari, ha lavorato anche sulla bocca dei radiatori all’ingresso delle pance e, alla ricerca di una maggiore efficienza aerodinamica, ha deciso di rinunciare al vassoio inferiore, per deliberare una soluzione rovesciata che, oltre a consentire una presa più piccola, permette di separare i flussi in modo più efficace all’andamento dei flussi.

Red Bull RB20, dettaglio della... visiera davanti alla bocca dei radiatori Foto di: Ronald Vording

La filosofia indicata dalla Red Bull è stata seguita anche dalla McLaren con una soluzione simile, ma meno estrema di quella di Milton Keynes, segno che il filone di sviluppo era stato intuito non solo dallo staff di Newey.

Lecito è domandarsi se la Ferrari ha deciso di valutare in galleria del vento la soluzione Red Bull, dopo aver visto la RB20 in pista nei test pre-campionato in Bahrain? La risposta che arriva da Maranello è chiara: no, perché sulla pancia con la… visiera lo staff di Enrico Cardile stava già facendo degli studi dall’inizio dell’anno.

La versione B della SF-24 ha cominciato ad andare nella galleria del vento di Renzo Piano, ben prima che la stagione 2024 prendesse l’avvio. A Maranello, allora, hanno avuto l’intuizione di Adrian Newey? Non è corretta nemmeno questa ricostruzione. In realtà pare ci sia stata una terza via: ricorderete che a fine 2023 avevamo anticipato su Motorsport.com che a Maranello era arrivata una manciata di ingegneri, alcuni di provenienza Milton Keynes.

Ferrari SF-24: da Imola la bocca dei radiatori sarà rovesciata, sparirà il vassio Foto di: Uncredited

Il Cavallino, quindi, da Imola beneficerà dei movimenti di mercato. L’imbeccata sulla bocca rovesciata delle pance è arrivata da chi aveva avuto modo di vedere la RB20 mentre era in gestazione e ha portato alla Gestione Sportiva la sua dote di conoscenza.

E così, mentre Diego Tondi deliberava la SF-24 che vedremo correre anche a Shanghai nel GP della Cina, era partito un programma parallelo. Lo studio era stato avviato in fretta, ma era necessario vedere negli strumenti di simulazione che la modifica, adeguata alle necessità della rossa, potesse dare dei tangibili vantaggi prestazionali prima di dare l’ok al passaggio dal modello nel wind tunnel ai nuovi pezzi da montare in macchina.

La Ferrari è seconda forza del mondiale dietro alla Red Bull: la SF-24 è una monoposto nata bene con un buon potenziale di crescita. Il pacchetto di Imola che comprende, oltre alla fiancata ridisegnata non solo nella presa dei radiatori, anche un fondo completamente nuovo (dai deviatori di flusso nei canali Venturi fino al diffusore) e un’ala anteriore più estrema, dovrebbe consentire alla rossa di iniziare quel processo di avvicinamento alla Red Bull che Fred Vasseur aveva messo nei piani del Cavallino.

Il turn over nel Reparto Corse non è affatto concluso: ci sono trattative importanti in corso che, quasi sicuramente, non riguardano Adrian Newey. Il “genio” non arriverà a Maranello come molti hanno vaticinato, perché è molto più probabile che resti a Milton Keynes.