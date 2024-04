F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Cina

Manca da un lustro, 5 anni, eppure non se ne era sentita troppo la mancanza. Sarà stato il posto d'origine che ha dato il via alla pandemia da COVID-19, o forse le tante gare in calendario che lo hanno reso comunque affollato come l'A14 nel mese di agosto. Nonostante tutto, ci siamo: il Gran Premio di Cina sta per arrivare e va a concludere - almeno per il momento - la trasferta asiatica del Mondiale 2024 di Formula 1.

Il quinto appuntamento del Mondiale 2024 riproporrà un copione ormai consolidato, con la Red Bull lepre e le altre inseguitrici ad affannarsi per recuperare e, perché no, essere insidiose quanto basta per mettere almeno sotto pressione una compagine che ormai da anni la fa da padrone.

Shanghai, pista esigente con l'asse anteriore, potrebbe proprio fare al caso di chi spera di giocare un brutto tiro all'imprendibile Red Bull. Melbourne insegna: la Ferrari ottenne una grande doppietta poche settimane fa su una pista dalle caratteristiche simili. Certo, Verstappen s'era ritirato a causa di un problema ai freni, ma le Rosse avevano davvero tutto per poter lottare per la vittoria.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Ma non è tutto, perché a favore della Ferrari arriva il primo format di fine settimana atipico, quello Sprint, che sarà inoltre la prima occasione per valutare la nuova divisione quotidiana dei turni. Ricordiamo infatti che al venerdì si terrà l'unico turno di prove libere e la Sprint Qualifying. Il sabato si aprirà con la Sprint Race e, a seguire, saranno svolte le qualifiche per la gara. Domenica, giorno di gran premio, ospiterà la sola gara, evento principale del fine settimana.

Red Bull vuole continuare a fare la lepre e la Ferrari a essere una cacciatrice più credibile. Ma dietro di loro c'è tanta incertezza. McLaren e Mercedes si stanno contendendo il terzo posto nel Mondiale Costruttori, ma se la squadra diretta da Andrea Stella non aveva ambizioni da titolo - sebbene fossero comunque di alto livello - ben diversa è la situazione che imperversa a Brackley.

Toto Wolff deve fare i conti con una situazione complessa: Hamilton diretto alla Ferrari e una W15 che si sta rivelando la delusione più grossa di questo avvio di stagione. Nata per tornare alla vittoria, sta faticando ad avvicinarsi al podio e, a volte, addirittura alla Top 5.

In tutto questo ci sarà modo di approfondire la notizia della settimana, ovvero il rinnovo di contratto - addirittura pluriennale - di Fernando Alonso con Aston Martin Racing. Un contratto importante per il nativo di Oviedo, ma anche per gli altri piloti che sono alla caccia di un sedile di spicco per le prossime stagioni: questa mossa ne toglie uno a dir poco appetibile e la scelta si fa via via sempre più esigua.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

GP di Cina 2024: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 19 aprile

Prove Libere 1: ore 5:30 - 6:30

Sprint Qualifying: ore 9:30 - 10:14

Sabato 20 aprile

Sprint Race: ore 5:00 - 6:00

Qualifiche: 9:00 - 10:00

Domenica 21 aprile

Gara: ore 9:00

Palinsesto TV8 (Dirette e differite)

Venerdì 19 aprile

Sprint Qualifying: ore 9:30

Sabato 20 aprile

Sprint Race: ore 5:00 - 6:00 (differita alle 10:30)

Qualifiche: ore 12:00 (Differita)

Domenica 21 aprile

Gara: ore 14:00 (Differita)

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 19 aprile

Sprint Qualifying: ore 9:00 - 10:20

Sabato 20 aprile

Qualifiche: 8:30 - 10:10

Domenica 21 aprile

Gara: ore 8:30

Non perderti la F1 con NordVPN

Clicca qui per attivare l'offerta NordVPN e guardare la F1 gratis: sfrutta l'offerta e segui ogni Gran Premio senza limitazioni, ovunque tu sia. Approfitta del coupon da 3 mesi gratis: registrati ora e ricevi entro 24 ore il tuo coupon extra, valido fino al 20 giugno 2024.

Non lasciare che le restrizioni geografiche ti privino dell'adrenalina della Formula 1. Con NordVPN riuscirai a vivere tutte le emozioni del Mondiale 2024. Che tu voglia seguire la F1 gratis, per accedere a contenuti esclusivi o semplicemente goderti la stagione senza pensieri, NordVPN può soddisfare le tue esigenze.

Attiva ora NordVPN e inizia a vivere la passione della Formula 1 come non mai! (CLICCA QUI)

GP di Cina 2024: i numeri di Shanghai

Primo Gran Premio disputato: 2004

Ultimo Gran Premio disputato: 2019

Lunghezza della pista: 5.451metri

Numero di giri previsti: 56

Distanza di gara complessiva: 305.066 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 3 e Settore 1)