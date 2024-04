Ecco il calendario 2025 di F1: ha 24 gare e partirà in Australia

La Formula 1 ha svelato nel primo pomeriggio di oggi il calendario della stagione 2025, che segnerà il 75esimo anno del Mondiale. Nessuna sorpresa rispetto a quanto avevamo anticipato alcune settimane fa: la prossima stagione tornerà ad aprirsi in Australia nel fine settimana che andrà dal 14 al 16 marzo, per concludersi a Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Il ritorno dell'Australia ad aprire la stagione è dovuta alla collocazione del Ramadan, che si terrà a marzo del prossimo anno. Per questo i gran premi di Bahrain e Arabia Saudita sono stati spostati nel mese di aprile, rispettivamente come quarto e quinto appuntamento. Al loro posto sono stati anticipati gli eventi di Cina e Giappone.

Il primo appuntamento europeo della prossima stagione si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 16 al 18 maggio. Poi, in sequenza, ecco Monaco e Barcellona prima della seconda trasferta americana, quella di Montreal, in Canada.

La stagione nel Vecchio Continente riprenderà a fine giugno, in Austria, per poi proseguire in Belgio, Ungheria, Olanda e terminare ancora in Italia, all'Autodromo Internazionale di Monza con il Gran Premio d'Italia.

A inizio ottobre ecco arrivare Singapore, per poi iniziare la trasferta americana con Austin, Messico, San Paolo (Brasile) e Las Vegas. Il Qatar sarà il penultimo atto prima del gran finale ad Abu Dhabi fissato dal 5 al 7 dicembre.

I cambiamenti fatti nel calendario della prossima stagione di Formula 1 sono stati apportati con l'intenzione di creare migliori condizioni negli spostamenti geografici con Giappone fissato dopo Australia e Cina, ma anche la parte centrale della stagione quasi tutta in Europa e, a seguire, la parte americana.

"Il 2025 sarà un anno speciale, in quanto celebreremo il 75esimo anniversario del campionato del mondo FIA di Formula 1, ed è questa eredità ed esperienza che ci permetterà di offrire un calendario di questo calibro. Ancora una volta visiteremo 24 sedi eccezionali in tutto il mondo, offrendo gare, ospitalità e intrattenimento di altissimo livello, di cui potranno godere milioni di persone", ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.

"Siamo grati alla FIA, ai nostri promotori, ai partner delle città ospitanti e a tutte le ASN coinvolte per il loro impegno e il loro sostegno nella realizzazione di questo calendario e nel loro sostegno per realizzare questo programma, assicurando quello che si preannuncia un altro anno fantastico per la Formula 1".

"Vorrei rendere omaggio ai nostri team e ai piloti di F1, gli eroi del nostro sport, e ai fan in tutto il mondo per continuare a seguire la Formula 1 con un entusiasmo così incredibile".

"Il calendario 2025 di Formula 1, approvato dal Consiglio Mondiale del Motorsport, è un ulteriore prova della nostra missione collettiva riguardo la sostenibilità per ciò che riguarda il rendere più sostenibili le stagioni, organizzando i calendari per regioni. Il nostro obiettivo è dare stabilità alla F1 e benessere a tutti i lavoratori che viaggiano così tanto", ha dichiarato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"La FOM, sotto la direzione di Stefano Domenicali, ha prodotto un calendario che è un perfetto mix tra luoghi iconici e novità moderne e interessanti. Ringrazio a mia volta gli organizzatori, i volontari FIA e tutti coloro che producono sforzi per fare la F1 uno spettacolo globale, che il prossimo anno compirà 75 anni".

Formula 1 - Il calendario 2025