F1 | Ricciardo: "Preferisco la AT04 alla McLaren"

Daniel Ricciardo si è ripreso la Formula 1 da poche settimane, sostituendo Nyck De Vries al volante di una delle due AlphaTauri AT04.

Red Bull Racing ha prestato l'australiano al team di sua proprietà per cercare di cambiare rotta dopo una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative. Nelle prime due gare disputate, Daniel non ha raccolto punti. Eppure ha già dato l'impressione di aver cambiato qualcosa nel team.

Le sue prestazioni hanno elevato quelle dell'AT04 e solo per qualche dettaglio non sono arrivati i primi punti del 2023. La AT04 è una delle monoposto meno riuscite della stagione attuale. Manca di carico aerodinamico, eppure Ricciardo non ha nascosto di aver ritrovato subito ottime sensazioni al volante.

Le due stagioni in McLaren sembravano avergli tolto quello smalto, la brillantezza con cui era conosciuto all'interno del Circus. Sono bastate due gare al volante della monoposto che - dati alla mano - è la peggiore del Circus per rivedere sprazzi di quel pilota che nel 2014 contribuì alla separazione tra la Red Bull e l'allora fresco 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel.

La AT04 sembra essere una monoposto molto più nelle corde dell'australiano rispetto alle McLaren che ha pilotato nel corso delle ultime due stagioni. Ad ammetterlo è stato proprio Ricciardo.

"Durante il primo anno in McLaren, durante la pausa estiva, ho capito che probabilmente stavamo andando troppo a fondo per cercare di trovare prestazione. Dovevamo cambiare un po' l'approccio".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

"Era nell'interesse di tutti cercare di far funzionare le cose, ma mi sono reso conto che per me non funzionava. Probabilmente, con il senno di poi, abbiamo fatto troppo. Ma forse questo funziona per un altro pilota. Alla fine è andata così".

Ricciardo ha affermato di aver potuto utilizzare da subito il suo stile di guida, una volta tornato a Faenza. La AT04 è più vicina alle sue preferenze di guida, anche se manca di carico aerodinamico rispetto alla maggior parte delle altre vetture.

"Mi sono sentito più a mio agio. Già al primo giro che ho fatto sulla AT04 ho sentito che stavo ricevendo il feedback che mi aspettavo, o che forse mi piaceva. Quindi questo è importante. Forse troverò cose su cui devo lavorare e che non corrispondono alle mie sensazioni. Quindi mi aspetto di trovare delle difficoltà lungo il percorso che dovrà affrontare".

"La prima impressione, però, mi ha dato più familiarità. Anche questo è stato molto importante. Perché speravo proprio di provare qualcosa di simile".